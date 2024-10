Kilkaset kilogramów trotylu i amunicja na posesji w gminie Pionki. Zatrzymany 48-latek

Kilkaset kilogramów trotylu i setki sztuk amunicji zabezpieczono do tej pory na prywatnej posesji we wsi Augustów w gminie Pionki koło Radomia. W tej sprawie zatrzymany został 48-letni mężczyzna, który jutro ma usłyszeć zarzuty. Ewakuowano mieszkańców domów, znajdujących się w promieniu 300 metrów. Co najmniej do jutra nie będą mogli wrócić do swoich mieszkań.