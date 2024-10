Niewybuchy na posesji w gm. Pionki. Mieszkańcy nie wrócą dziś do domów RDC 29.10.2024 12:43 Ewakuowani mieszkańcy w gm. Pionki nie wrócą do domów co najmniej do jutra. Na prywatnej posesji w Augustowie znaleziono dużą ilość niewybuchów z okresu II wojny światowej. Trwa ich usuwanie. Na miejscu pracuje też prokurator.

Niewybuchy na posesji w gm. Pionki (autor: RDC)

Duże ilości niewybuchów - prawdziwy arsenał z okresu II wojny światowej - na prywatnej posesji w gminie Pionki. Ewakuowano mieszkańców z okolicznych domów. Będą mogli do nich wrócić najwcześniej jutro - dowiedziało się Polskie Radio RDC.

Jak mówi wójt gminy Pionki Katarzyna Konopska, sprawa jest poważna. Na miejscu pracują służby i prokuratura.

- Starają się to usunąć, więc pracują koparki. Nie tylko, że ilości są duże, to my tutaj działamy, wszystkie służby, jak również pracownicy zarządzania kredytowego z gminy Pionki. W promieniu od tego miejsca 300 metrów, to wszyscy ci mieszkańcy zostaną ewakuowani do pobliskiej szkoły - relacjonuje wójt.



Policja apeluje do mieszkańców przebywających w okolicy o zachowanie ostrożności i unikanie wyznaczonej strefy bezpieczeństwa.

Niewybuchy znaleźli policjanci z Komedy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podczas wykonywania czynności na jednej z posesji.

- Znaleźli materiały niebezpieczne. Służby zabezpieczające teren podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców bliskich domów. Ewakuowano mieszkańców około 60 domów - mówi Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.



Na miejscu prowadzone są czynności z udziałem m.in. policyjnych pirotechników. Według policji, sytuacja cały czas się jest dynamiczna, może dojść do ewakuacji kolejnych osób.

