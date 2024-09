Próba podpalenia mieszkania w Pionkach. Jest policyjne dochodzenie RDC 10.09.2024 17:18 Policja wszczęła dochodzenie w sprawie próby podpalenia mieszkania w podradomskich Pionkach. Paliły się drzwi wejściowe do mieszkania przy ulicy Kozienickiej oraz drzwi sąsiadujące do piwnicy. — Policjanci ustalają okoliczności pożaru. Na miejscu będą przeprowadzane czynności z biegłym — przekazała Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.

2 Pożar w Pionkach (autor: OSP KSRG Pionki)

We wtorek 10 września doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Kozienickiej w Pionkach. Nikomu nic się nie stało. Według wstępnych ustaleń było to podpalenie.

— Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu, kierujący działaniami ratowniczymi zastał pożar mieszkania na parterze budynku, gdzie paliły się drzwi wejściowe do mieszkania oraz drzwi sąsiadujące do piwnicy. Nie ewakuowano ludzi z budynku, ponieważ na klatce było duże zadymienie. Kierujący działaniami ratowniczymi stwierdził, że ludzie zostaną w mieszkaniach — przekazał młodszy kapitan Wiktor Romanowski z Komendy Miejskiej PSP w Radomiu.

Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji poinformowała, że prowadzone jest w tej sprawie dochodzenie.

— Dyżurny radomskiej komendy około godziny 4.30 otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru drzwi jednego z mieszkań w Pionkach. Na miejscu pracowały służby. Na szczęście nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Policjanci ustalają okoliczności tego pożaru i na miejscu będą przeprowadzane czynności z biegłym — zrelacjonowała Jaśkiewicz.

W mieszkaniu, którego drzwi zostały podpalone, była jedna osoba. W akcji gaśniczej brało udział 13 strażaków.

