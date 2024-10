Po 19 latach Legia zagra z GKS w Ekstraklasie. Transmisja w Polskim Radiu RDC Miłosz Kuter 27.10.2024 06:20 Legia Warszawa zmierzy się z GKS Katowice w meczu ligowym po raz pierwszy od 19 lat. Mecz już dziś o 20:15. W Polskim Radiu RDC zapraszamy na specjalną transmisję meczu wraz z komentarzem.

Legia Warszawa zagra dziś z GKS Katowice (autor: Twitter/UEFA Conference League)

Legia Warszawa zmierzy się dziś z GKS Katowice w meczu 13. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Po 12. spotkaniach obecnego sezonu, wojskowi zajmują piąte miejsce, a "GKS-a" plasuje się na miejscu dziewiątym.

W ostatnim meczu podopieczni trenera Rafała Góraka bezbramkowo zremisowali ze Śląskiem Wrocław, a wcześniej imponująco rozbili Puszczę Niepołomicę 6:0.

- Wiemy jak wielkim klubem jest Legia - mówił w Magazynie Sportowym Polskiego Radia RDC Rafał Górak. - My sobie zdajemy sprawę, gdzie jedziemy, my sobie zdajemy sprawę, mamy ogromny respekt i szacunek do przeciwnika. I to jest dla nas zero-jedynkowe. Wiemy, w jaki sposób Legia gra, wiemy, że progres widać. I musimy to wszystko wziąć w całość i przygotowanym przyjechać na to spotkanie. Jeśli chodzi o GKS Katowice, to jest dla mnie najważniejsze - podkreślał.

Ostatni raz Legia Warszawa i GKS Katowice spotkały się w meczu ligowym w 2005 roku. Później drużyna z Katowic, która mierzyła się z wielkimi problemami organizacyjnymi spadła do 4 ligi i powoli pięła się w w poziomach rozgrywek, żeby teraz wrócić do Ekstraklasy.

"Gieksa" po 12. kolejkach plasuje się w połowie stawki z 16 punktami. Legia ma jednak tylko 3 punkty więcej.

W ostatnich 5 spotkaniach "Wojskowi" zaliczyli dwie porażki i dwa remisy, dopiero zwycięski mecz z Lechią Gdańsk w ubiegły weekend zakończył złą passę bez zwycięstw.

W Polskim Radiu RDC będziemy transmitować spotkanie z komentarzem na żywo. Mecz zrelacjonują dla Państwa Miłosz Kuter i ekspert Magazynu Sportowego RDC Tomasz Sokołowski. Początek o godzinie 20:15.

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na rdc.pl/player.