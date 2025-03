Awans Legii w Lidze Konferencji nagrodą za cały sezon? Eksperci o meczu z Molde w RDC Miłosz Kuter 14.03.2025 10:54 Gol w dogrywce zadecydował o awansie. Legia Warszawa wygrała 2 do 0 z Norweskim Molde i zameldowała się w ćwierćfinale Ligi Konferencji. - Wydaje mi się, że Wojskowi po prostu dostali nagrodę za ten cały sezon - ocenił w Magazynie Sportowym RDC Łukasz Gikiewicz, były piłkarz m.in. Śląska Wrocław i ŁKS-u Łódź, komentator i ekspert piłkarski.

Łukasz Gikiewicz (autor: RDC)

Legia na zwycięstwo w tych wiosennych kluczowych spotkaniach europejskich pucharów czekała 33 lata. Wczoraj wygrała 2 do 0 z Norweskim Molde i zameldowała się w ćwierćfinale Ligi Konferencji.

Zrobili to w wyjątkowym stylu. Rozstrzygnięcie nadeszło dopiero w dogrywce - w 108 minucie gola na wagę awansu zdobył Marc Gual.

Ekspert Magazynu Sportowego RDC Tomasz Sokołowski uważa jednak, że to spotkanie nie było jednak perfekcyjne w wykonaniu Wojskowych.

- Jak popatrzymy na całokształt, na cały mecz, a szczególnie jeszcze na drugą połowę, czy nawet na dogrywkę, to Legia 2-3 podania i strata. I to było takie szarpane, nerwowe, nie było takiego uspokojenia, przygotowania. W pierwszej połowie to jeszcze gdzieś tam były takie zalążki, ale to głównie grą defensywną Legia sobie tutaj wyszarpała to jest zwycięstwo - powiedział.





Podopiecznych Goncalo Feio w ćwierćfinale czeka wielkie wyzwanie - zmierzą się z londyńską Chelsea.



Łukasz Gikiewicz, były piłkarz m.in. Śląska Wrocław i ŁKS-u Łódź, komentator i ekspert piłkarski przyznał, że to jedna z najlepszych drużyn w Europie.

- Samą intensywnością, bieganiem, budową fizyczną, to jest inny świat dla nas. Wydaje mi się, że Legia po prostu dostała nagrodę za ten cały sezon. Jedziesz do Londynu, czy tu nawet przy swoich kibicach i grasz. No co będzie, to będzie. Tu nie ma kalkulacji. Nie oczekuję, żeby Legia tu powalczyła i naprawdę, żeby było wyrównanie. Wydaje mi się, że już tym pierwszym meczem, że mogą być tak przysłowiowe ciężary. Do odważnych świat należy - wskazał.



Pierwszy mecz w kwietniu rozegrany zostanie przy Łazienkowskiej, a rewanż na stadionie Stamford Bridge w stolicy Anglii.

