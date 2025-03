Ekspert po meczu Legia-Raków: Goncalo Feio nie jest w stanie poprawić gry obronnej Wojskowych Przemysław Paczkowski 17.03.2025 15:21 Goncalo Feio nie jest w stanie poprawić gry obronnej Legii - mówił na naszej antenie dziennikarz sportowy Wojciech Piela. Wojskowi drugi mecz z rzędu tracą trzy gole, w konsekwencji czego przegrali z Rakowem Częstochowa 2:3 w meczu 25. kolejki Ekstraklasy. Legia tym samym spada na 5. miejsce w tabeli i oddala się nie tylko mistrzostwo, ale teraz też możliwość gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.

RDC

W niedzielny wieczór piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali na własnym boisku Legię Warszawa 3:2 (2:0). To piąte z rzędu zwycięstwo "Medalików" w rozgrywkach ekstraklasy, a 15. od początku obecnego sezonu, które dało im awans do pozycję lidera.

Raków z różnych względów był stawiany w roli faworyta tego pojedynku. Legia w ostatnim czasie musiała grać co trzy-cztery dni, a w czwartek stoczyła ponad dwugodzinną, zwycięską batalię z norweskim Molde o awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

Grę Wojskowych ocenił w Polskim Radiu RDC dziennikarz sportowy Wojciech Piela. Prowadzący podcastu „PS Legia” wskazał, że Legia ma problem w obronie i nie potrafi tego zmienić.

- Nikt mi nie wmówi, że to są na tyle słabi obrońcy czy bramkarz na papierze przynajmniej, żeby to rzeczywiście wyglądało tak słabo. To tutaj jest kwestia też tego, że trener nie jest do końca w stanie tej gry obronnej, mam wrażenie, tak nad nią popracować, żeby to był monolit - mówił



Kolejny mecz Legii 28 marca. Wojskowi zmierzą się z Pogonią Szczecin. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polskiego Radia RDC.

Czytaj też: Porażka Legii w hitowym meczu Ekstraklasy z Rakowem. Padło pięć bramek