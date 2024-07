AFRICAN BEATS FESTIVAL 2024 - od 9 do 11 sierpnia w Kawęczynie k. Warszawy 30.07.2024 12:28 African Beats Festival to polski niezależny festiwal muzyczno - podróżniczy prezentujący kulturę afrykańską. Zapraszamy na koncerty najważniejszych afrykańskich artystów, a także na spotkania podróżnicze, kino Afrykamery, strefę DJ’ów i liczne warsztaty. African Beats to festival muzycznych korzeni, odbywający się zaledwie 30 km od Warszawy. To święto otwartości i tolerancji. W otoczeniu natury, z malowniczym polem namiotowym i przyjaznymi ludźmi. Przed nami jeden z najpiękniejszych europejskich festivali z muzyką etniczną. Let’s Groove Together!

Na terenie malowniczo położonego Dworku Pod Wiechą w Kawęczynie, 30 km od Warszawy, usłyszymy największe muzyczne gwiazdy afrykańskiego world music oraz afrobeatu. Oprócz koncertów na African Beats weźmiemy udział w licznych warsztatach muzycznych i ruchowych, zanurzymy się w świat afrykańskich filmów w plenerowym kinie festiwalowym, a także usłyszymy zapierające dech w piersiach historie na spotkaniach podróżników. Znajdziemy tu wystawców z modą i rękodziełem afrykańskim, zasmakujemy smaków wyjątkowych potraw, a po koncertach usiądziemy przy ogniskach, by zatańczyć w rytm bębnów i posłuchać pustynnych pieśni. African Beats Festival to prawdziwa perełka kulturalna w tej części Europy, której warto doświadczyć. To rodzinny festiwal dla dużych i małych, który łączy ludzi pozytywną energią i etniczną muzyką na najwyższym, światowym poziomie.

Harmonogram koncertów:

09.08.2024 PIĄTEK

17:30 Madou Konte (Senegal) - utalentowany muzyk z Senegalu, który uwodzi swoim głosem i wirtuozerską grą na korze. Pochodzi z Ziguinchor na południu Senegalu, gdzie dorastał w rodzinie griotów, otoczony muzyką.

18:30 Ablayde Badji Band (Senegal/Polska) - zespół stworzony przez senegalskiego muzyka grającego na korze - Ablaye'a Badji. Artysta od dziesięciu lat żyje i tworzy w Polsce, gdzie poprzez osobiste i zbiorowe doświadczenia zbudował wyjątkową tożsamość muzyczną, pomiędzy tradycją a eksperymentowaniem z muzyką współczesną.

19:30 Kabusa Oriental Choir (Nigeria) - pochodzący z Lagos chór gospel, który w swojej twórczości w niebanalny sposób coveruje największe przeboje afrobeatu.

20:30 Tasuta N-Imal (Maroko) - grupa czerpie inspirację z różnorodnego dziedzictwa regionu południowo-wschodniego Antyatlasu, łącząc różne style z całego świata, takie jak rock'n'roll, blues, pop czy desert rock.

22:00 Vieux Farka Toure (Mali) - wirtuoz gitary. Jego muzyka to połączenie tradycyjnych rytmów zachodnioafrykańskich z elementami bluesa i rocka. Toure odziedziczył talent muzyczny po swoim ojcu, legendarnym muzyku Ali Farka Touré.

10.08.2024 SOBOTA

17:30 Faso Tamala (Polska/Burkina Faso) - afrobeatowy zespół z Warszawy. Grają autorskie kompozycje inspirowane muzyką z Afryki Zachodniej, a dokładniej z Burkina Faso. Tam urodził się i dorastał ich charyzmatyczny lider - Noums Dembele - wirtuoz kory, czyli tradycyjnej afrykańskiej harfy i wokalista.

18:30 Moribaya (Polska) - ich repertuar to inspiracje tradycyjną muzyką z zachodniej Afryki: Burkina Faso, Gwinei, Mali, Wybrzeża Kości Słoniowej. Zespół przedstawia te tradycyjne melodie i rytmiczne wzorce w swoich autorskich aranżacjach oraz w własnych kompozycjach w duchu tradycji.

19:30 Sinaubi Zawose & Pamoja Zanzibar (Polska/Tanzania) - efekt spotkania Sinaubi'ego Zawose, tanzańskiego artysty z polakiem Radkiem Bond Bednarzem. Wydany w zeszłym roku wspólny album buduje mosty łączące dawne i obecne pokolenia, dostarczając nową i niepowtarzalną mieszankę tradycyjnej i współczesnej muzyki tanzańskiego plemienia Gogo.

20:30 Bombino (Niger) - legenda saharyjskiego bluesa. Jego muzykę cechują hipnotyczne rytmy, złożone partie gitarowe oraz poruszające teksty, często poruszające tematykę kultury Tuaregów, walki i wytrwałości.

22:00 Sona Jobarteh (Gambia) - Sona Jobarteh jest pierwszą afrykańską wirtuozką kory, a także utalentowaną piosenkarką i kompozytorką, łączącą tradycyjną muzykę z bluesem i Afropopem.

GDZIE?

Tereny Dworku pod Wiechą w Kawęczynie.

To niezwykle urokliwe miejsca, nierozerwalnie związane z polską kulturą ludową. Dworek jest położony we wsi Kawęczyn, oddalonej o 30 km od Warszawy w kierunku południowym, zajmuje obszar o powierzchni 10 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego wśród malowniczych sadów mazowieckiej ziemi budynek Dworek Pod Wiechą został idealnie wkomponowany w bajeczny krajobraz. Oprócz tego ogromna przestrzeń, zielona przestrzeń, idealna pod Festival Muzyczny!

Sprawdź na mapie https://goo.gl/maps/fNS2R6bawa6bREhdA

KONCERTY:

Na naszej scenie głównej posłuchanie największych gwiazd afrykańskiej muzyki etnicznej. Doświadczycie magicznych dźwięków kory, magii saharyjskiego bluesa, czy rytmicznych dźwięków afrykańskich bębnów. Przygotowaliśmy dla was 10 koncertów muzycznych.

STREFA AFROBEATS:

Najlepsi DJ-e zaserwują wam najnowsze brzmienia afrobeats. Przed nami całonocne afterparty z DJ’ami serwującymi wszystko co najlepsze we współczesnej afrykańskiej muzyce tanecznej! Strefa zostanie ulokowana z dala od pola namiotowego, aby zadbać o komfortowy wypoczynek naszych uczestników.

09.08.2024: 23:00 Dj Rockstar, 01:00 DJ K-Star, Dawid Albaaj

10.08.2024: 23:00 Ifi Ude, 01:00 Alain NCA

SPOTKANIA PODRÓŻNICZE:

Zapraszamy do strefy Podróżniczej podczas African Beats Festival. Wystąpią podróżnicy, które opowiedzą o swoich podróżach po Czarnym Lądzie. Pokażą zdjęcia, filmy, fragmenty nagrań dźwiękowych. Przygotuj się na niesamowite historie, pełne zwrotów akcji oraz pięknych zdjęć.

KINO FESTIWALOWE AFRYKAMERY:

Zapraszamy na afrykańskie kino festiwalowe, gdzie na wielkim ekranie będziecie mogli podziwiać najwybitniejsze produkcje filmowe z tego kontynentu. Odkryjcie bogactwo afrykańskiej kinematografii i doświadczcie niezapomnianych historii, które przeniosą was w egzotyczne światy pełne emocji i inspiracji. Nie przegapcie okazji, by zanurzyć się w kulturze i sztuce filmowej Afryki podczas tego wyjątkowego festiwalu.

WARSZTATY BĘBNIARSKIE:

Zapraszamy na warsztaty gry na bębnach djembe na dwóch poziomach, początkującym i średniozaawansowanym. W trakcie zajęć przyswoisz techniki gry na afrykańskich bębnach djembe. Skupimy się na wypracowaniu techniki gry, nauce tradycyjnych rytmów afrykańskich oraz budowaniu aranżacji. Zadbamy też o elementy solowych improwizacji, a całość urozmaicimy dobrą zabawą.

Prowadzący: Sana Camara “Petit Seny” - Djembefola (solista djembe) z Gwinei. Sana ucieleśnia i reprezentuje, współczesny konakryjski styl gry na djembe. Urodził się i wychowywał w Konakry - stolicy Gwinei, w samym sercu świata muzyki djembe, gdzie zdobywał muzyczne umiejętności występując z gwinejskimi baletami, Soleil d'Afrique, Sourakhata oraz narodowym Les Ballets Africains, a także grając z zespołami Toure Kunda i Percussion Sabujuma. Współpracuje ze znanym na całym świecie Babarą Bangourą, spadkobiercą Mamady Keity, z którym nagrał płytę "La Guinédénou".

Piątek 09.08.2024 godz. 17:30 - Warsztaty dla początkujących

Sobota 10.08.2024 godz. 11:30 - Warsztaty dla średnio-zaawansowanych

Sobota 10.08.2024 godz. 16:00 - Warsztaty dla początkujących

Niedziela 11.08.2024 godz. 11:30 - Warsztaty dla średnio-zaawansowanych

WARSZTATY Z TAŃCA AFRYKAŃSKIEGO:

Serdecznie zapraszamy na warsztat tradycyjnego tańca zachodnio-afrykańskiego z akompaniamentem bębnów na żywo! Doświadczysz energetycznego tańca pełnego ekspresji i radości. Warsztat poprowadzi Anika Kamińska - tancerka, perkusjonalistka i założycielka zespołu Moribaya. Muzycy z zespołu Moribaya będą grali na bębnach. Warsztat jest otwarty dla wszystkich, bez względu na poziom zaawansowania. Taniec afrykański to wspólna celebracja życia i wymiana energii, która łączy społeczność.

Wiele kroków inspirowanych jest codziennymi czynnościami i podkreśla cechy tańczących, takie jak siła, zwinność, szybkość czy elegancja. Taniec ten staje się coraz bardziej popularny na całym świecie, ucząc folkloru i rytmów afrykańskich. Zabierz wygodne ubrania i wodę. Tańczymy na boso.

WARSZTATY WOKALNE PIEŚNI AFRYKAŃSKICH:

Podczas tych warsztatów zgłębimy piękno i bogactwo wielogłosowych pieśni z różnych zakątków Afryki. W programie znajdą się tradycyjne pieśni z Afryki Zachodniej, w tym z Konga, Beninu, Senegalu i Mali, a także z Republiki Południowej Afryki w językach zulu i xhosa. Warsztaty są otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek i poziom zaawansowania muzycznego. Program zajęć oraz metodyka są elastyczne i dostosowywane do potrzeb uczestników, zapewniając każdemu możliwość pełnego zaangażowania i rozwoju.

Warsztaty poprowadzi Lydie Kotlinski, specjalistka w dziedzinie afrykańskiej muzyki a capella.

MALOWANIE DŁONI HENNĄ:

Sztuka zdobienia ciała henną jest częścią wielu kultur, między innymi charakterystyczne brązowe wzory na ciele można spotkać w Północnej oraz Zachodnio – Północnej Afryce, w Indiach oraz w większości Półwyspu Arabskiego. Jest to dawna tradycja malowania rąk i nóg panny młodej przed ślubem, jednakże mehendi towarzyszy również przy innych ważnych momentach życia takich jak ciąża, narodziny dziecka czy święta religijne. Mehendi ma przynieść szczęście i radość. Zapraszam na warsztat malowania dłoni naturalną henną,w trakcie którego każdy będzie mógł nauczyć się jak posługiwać się hennowym rożkiem i wyczarować piękny wzór mehendi.

Prowadzenie: Paulina Figura

AFRICAN ECSTATIC DANCE

Ecstatic Dance jest praktyką ruchowo - taneczną, w której oddajemy się radosnemu, autentycznemu, spontanicznemu ruchowi. Zapraszasz swoje ciało do poruszania się, odprężenia, rozciągania, zabawy, improwizacji czy swobodnej ekspresji. Budując przez to szczególna relację ze swoim ciałem. Uwalniając swoją dzikość. Praktyka ta wspiera swobodne wyrażanie siebie i swoich emocji.

Prowadzenie:

Sławomir Gęściak - Tancerz. Praktyk i Nauczyciel Świadomej Pracy z Ciałem. Ukończył Psychologię Zorientowaną na Proces, Terapię Tańcem i Ruchem w Polskim Instytucie DMT. Certyfikowany Terapeuta Cichych, Duchowych Ustawień Rodzin. Master NLP, Certyfikowany Coach i Trener.

Kamil Andrzej Mross - Psycholog, psychoterapeuta w nurcie pracy z procesem, od 10 lat nauczyciel Ruchu Spontanicznego. Uważam, że każdy ruch ukrywa głębokie znaczenie, a taniec to najszybsza droga do samopoznania i samozasilenia.

Piątek, godzina 16:30 - prowadzenie Sławomir Gęściak

Niedziela, godzina 13:00 - prowadzenie Kamil Mross

RYNEK AFRYKAŃSKI:

Wystawcy z rękodziełem afrykańskim. Afrykańska strefa gastronomiczna, napoje, dobra wszelakie. Kosmetyki, ubrania, biżuteria. Wyjątkowy i niepowtarzalny asortyment zapewni 20 starannie wyselekcjonownaych wystawców, których pełną listę ogłosimy niebawem. Afrykański Market będzie wielką atrakcją naszego Festivalu.

Zgłoszenia wystawców przyjmujemy na: market@africanbeats.pl

MEDYTACJA & JOGA:

Zajęcia z Jogi i Medytacji w sobotni i niedzielny poranek poprowadzi Beata Latos z B-less-ed yoga w Bieszczadach. Przestrzeń na spotkanie się w ruchu, który prowadzi oddech. Joga to masaż miłości, który dajesz sam sobie, w efekcie której Twoje ciało jest rozluźnione i błogie, a Twój umysł rześki i spokojny. W praktyce jogi prowadzonej przez Beatę znajdziecie przestrzeń zarówno na podążanie za intuicją, lekkość i delikatność, a także siłę, uziemienie i zdecydowanie. Praktyka jogi będzie zakończona sesją medytacji.

STREFA OGNIA:

To strefa, która przez cały czas trwania festiwalu otulać nas będzie relaksująco-terapeutyczną aurą, przy której można nie tylko solidnie odpocząć, ale też wejść głęboko w siebie. W ciągu dnia przy dźwiękach instrumentów o naturalnej częstotliwości można spędzić miło czas z bliskimi, wygodnie się ułożyć w ciszy lub w rozmowie nadal korzystając z bogactwa całego festiwalu gdyż strefa ułożona jest w centrum African Beats. Natomiast magia tego miejsca będzie najbadziej widoczna wieczorami, kiedy blask ognia łączyć będzie nas w kręgu, przy którym każdy odnajdzie swoją przestrzeń kreacji by odkryć wewnętrzne bogactwo. Towarzyszyć nam będą doświadczeni muzycy i wokaliści, którzy swoimi zdolnościami wprowadzą nas w świat dźwięku, w którym możemy pozostać przez cały czas trwania festiwalu African Beats.

STREFA DLA DZIECI:

Na African Beats Festival zapraszamy całymi rodzinami. Przygotujemy specjalną strefę dla dzieci, w której instruktorzy przeprowadzą animacje, gry i zabawy ruchowe. W programie m.in. warsztaty bębniarskie dla najmłodszych oraz warsztaty bajkowo - teatralne.

STREFA SPORTOWA:

Dla naszych festiwalowiczów przygotowalismy strefę sportową, na której będziemy mogli grać w piłke nożną, siatkówkę oraz ping-ponga. Planujemy również zorganizować mini turniej piłkarski, który odbędzie się w sobotni poranek i potrwa, aż do popołudnia.

POLE NAMIOTOWE:

Specjalna strefa przeznaczona na rozbicie namiotów oraz wjazd kamperów. Zapewniamy piękną, malowniczą okolicę, dostęp do strefy gastronomicznej oraz wszystkich festiwalowych atrakcji, w pełni wyposażoną w strefę sanitarną, prysznice oraz ochronę. Na pole namiotowe można wjeżdżać samochodami i kamperami. Miejsce dla jednego namiotu lub kampera na polu to dodatkowy koszt 45 PLN.

PROWADZENIE WYDARZENIA:

Ayoub Houmanna & Dawid Albaaj

BILETY:

www.interticket.pl/africanbeats

www.biletomat.pl/bilety/african-beats-32011

https://biletyna.pl/African-Beats

Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/events/3116616141801599

Więcej informacji: https://www.africanbeats.pl

Organizatorem wydarzenia jest Agencja Perspektywy: www.agencjaperspektywy.pl

KONTAKT:

Ogólny: africanbeatsfestival@gmail.com

Ogólny: biuro@africanbeats.pl

Wystawcy: market@africanbeats.pl

Warsztaty: workshops@africanbeats.pl

Wolontariat: wolontariat@africanbeats.pl

Regulamin wydarzenia dostępny na stronie: https://agencjaperspektywy.pl/regulamin

Facebook African Beats: www.facebook.com/africanbeatsmusic

Instagram African Beats: www.instagram.com/africanbeatsfestival

PARTNERZY WYDARZENIA: LOOKAH, ITAKA, FUNDACJA EMU, POWIAT PIASECZNO, OMENAA FOUNDATION, AFRYKAMERA, INSTYTUT FRANCUSKI, SIEDZĘ NA PALECIE, DWOREK POD WIECHĄ - Dziękujemy!