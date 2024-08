Mieszkańcy Wólki Kosowskiej po strzelaninie: Trzeba mieć oczy dookoła głowy Adrian Pieczka 13.08.2024 19:22 Mieszkańcy Wólki Kosowskiej obawiają się o swoje bezpieczeństwo. W poniedziałek w tej podwarszawskiej miejscowości doszło do strzelaniny, w której wyniku zginął obywatel Litwy. – Trzeba mieć oczy dookoła głowy – przyznali reporterowi Polskiego Radia RDC mieszkańcy.

Strzelanina w Wólce Kosowskiej (autor: RDC)

Policja ustala okoliczności postrzelenia mężczyzny znalezionego w podwarszawskim Nadarzynie. Wiadomo, że do samego zdarzenia doszło w pobliskiej Wolce Kosowskiej, a ofiarą był obywatel Litwy.

Reporter Polskiego Radia RDC rozmawiał z mieszkańcami. Niektórzy z nich wskazują, że przyczyną zdarzenia mogły być biznesowe porachunki. Wielu przyznaje, że nie czuje się bezpiecznie w mieście.

Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej do strzelaniny doszło w jednym z barów na terenie Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej.

Przypadkowi świadkowie zabrali postrzelonego mężczyznę do samochodu, by zawieźć go do szpitala w Nadarzynie. W trakcie jazdy jego stan pogorszył się, w związku z tym mężczyźni wezwali pogotowie ratunkowe. Mimo reanimacji postrzelony mężczyzna zmarł.

Policja poszukuje sprawcy, prokuratura zaś w środę ma przekazać więcej informacji w tej sprawie.

Czytaj też: Cztery kąpieliska na Mazowszu zamknięte przez niebezpieczne bakterie