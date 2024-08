Ciało mężczyzny z raną postrzałową znaleziono w Nadarzynie RDC 12.08.2024 19:57 Policja ustala okoliczności postrzelenia mężczyzny znalezionego w podwarszawskim Nadarzynie. Mężczyzna został znaleziony po południu, a do zdarzenia doszło na terenie Wólki Kosowskiej. – Wiemy na tą chwilę, że jest to mężczyzna z raną postrzałową – mówi Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Działania policji (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Policja Śląska)

W podwarszawskim Nadarzynie znalezione zostało ciało mężczyzny z raną postrzałową. Na miejscu pracują służby.

– Po godzinie 15:20 otrzymaliśmy informację, że w miejscowości Nadarzyn przy ulicy Poniatowskiego doszło do zgonu. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury. Wiemy na tą chwilę, że jest to mężczyzna z raną postrzałową. Według wstępnych ustaleń wynika, że do tego zdarzenia doszło na terenie Wólki Kosowskiej, gdzie są prowadzone również działania policjantów. Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia – mówi Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Policja nie ujawnia, w jaki sposób postrzelony mężczyzna w Wólce Kosowskiej, trafił do Nadarzyna.

Czytaj też: Pijani rodzice opiekowali się 4-miesięcznym dzieckiem. Sprawa trafi do sądu rodzinnego