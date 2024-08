Cztery kąpieliska na Mazowszu zamknięte przez niebezpieczne bakterie [SPRAWDŹ] Marta Hernik 13.08.2024 18:26 Cztery kąpieliska na Mazowszu zostały zamknięte z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Chodzi o kąpielisko Grabina w Płocku, Zalew Łosicki, Zalew Nowomiejski w Nowym Mieście oraz kąpielisko w warszawskim Jeziorku Czerniakowskim.

Zakaz kąpieli obowiązywał na dzikiej plaży w Nieporęcie (autor: RDC)

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w województwie mazowieckim zamknięte zostały cztery kąpieliska.

Sytuacja jest poważna m.in. w Płocku przy plaży Patelnia. Kąpielisko Grabina zostało wyłączone z eksploatacji do odwołania.

– Obowiązuje zakaz kąpieli z powodu stwierdzonych przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Z tego, co wiem, dziś zarządca wykona badania. Jeśli okażą się one zgodne z rozporządzeniem, wtedy kąpielisko natychmiast zostanie dopuszczone do użytku – mówi Maria Suchodolska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku.

Na razie jednak normy bakterii kałowych są przekroczone dziewięciokrotnie, co oznacza, że kąpiel w takiej wodzie jest dużym zagrożeniem.

– Enterokoki kałowe i E.coli to bakterie mocno agresywne, mogące doprowadzić do śmierci, nawet przy dużym stężeniu albo przy małej odporności. To nie są więc jakieś bagatelne sprawy. To dwie z najgroźniejszych bakterii, a ich przekroczenia są bardzo duże. Ludzie mogą kąpać się poza kąpieliskiem, ale robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność – podkreśla Suchodolska.

Bakterie kałowe wykryto także na Zalewie Łosickim, tam jednak sytuacja nie jest aż tak groźna. Zakaz kąpieli może zostać jutro zniesiony.

– Nie można korzystać z uroków tego miejsca ze względu na występowanie ponadnormatywnej liczby paciorkowców kałowych. Wczoraj pobraliśmy próbki wody i jutro będą wyniki – mówi Grażyna Kasprowicz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Na razie jednak kąpiel w Łosicach może być zagrożeniem dla zdrowia.

– Zakażenia przyranne, jeśli ktoś był zraniony i korzystał z kąpieli, ewentualnie przypadkowe połknięcie wody groziłoby zatruciem pokarmowym – dodaje Kasprowicz.

W Zalewie Nowomiejskim w Nowym Mieście natomiast problemem są sinice.

– Stwierdziliśmy zakwit sinic. Czekamy na informację od organizatora kąpieliska, czyli miasto i gminę Nowe Miasto. Jeśli otrzymamy taką informację, jedziemy na kontrolę na wizję lokalną i wtedy wydajemy pozytywną opinię. Na ten moment nie otrzymaliśmy informacji, że stan się poprawił – informuje Marzanna Kapuścińska z sanepidu w Płońsku.

Sytuacja jest dynamiczna i nie jest wykluczone, że na długi weekend z kąpieliska w Nowym Mieście można będzie korzystać.

– Te warunki atmosferyczne się poprawiają, być może tam sytuacja już jest lepsza. W tej chwili są panie, które nadzorują kąpielisko. Dowiemy się, czy stan się zmienił i wtedy natychmiast jedziemy na taką wizję lokalną i dokonujemy oceny wizualnej jakości wody – dodaje Kapuścińska.

Czwartym zamkniętym kąpieliskiem jest Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie. Tu również woda nie spełnia wymagań, stwierdzono zanieczyszczenie biologiczne.

