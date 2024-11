Będą autobusy w pow. makowskim. Mieszkańcy: nie mamy jak dostać się do Ciechanowa czy Ostrołęki Alicja Śmiecińska 06.11.2024 22:06 Mieszkańcy powiatu makowskiego w końcu mają mieć połączenia autobusowe z Ostrołęką i Ciechanowem. To rezultat porozumienia zawartego przez starostę makowskiego. Teraz starostwo zabiega o to, aby połączenia były dofinansowane przez wojewodę. Po likwidacji Państwowej Komunikacji Samochodowej, czujemy się wykluczeni komunikacyjnie - mówią mieszkańcy.

Maków Mazowiecki, rynek (autor: wikimedia.org)

Jest porozumienie w sprawie przywrócenia transportu publicznego w powiecie makowskim. Wokół Makowa Mazowieckiego zabrakło komunikacji PKS i okoliczni mieszkańcy czuli się wykluczeni komunikacyjnie.

– To porozumienie zarówno z miastem Ostrołęka, jak i powiatem ostrołęckim, jak i też powiatem ciechanowskim. My będziemy to rozliczać, będziemy tego wszystkiego pilnować, będzie to scedowane na nas jako powiat makowski, ale przy dobrej współpracy z naszymi sąsiadami – mówi starosta makowski Mirosław Augustyniak.

Starosta zabiega o dofinansowanie połączeń autobusowych przez wojewodę.

– To dofinansowanie, te umowy na komunikację publiczną, będą podpisywane na dwa lata. Każda możliwość dotarcia do lekarza, do sądu, do urzędu jest niezwykle warta dla ludzi starszych – podkreśla starosta.

Po likwidacji Państwowej Komunikacji Samochodowej mieszkańcy powiatu makowskiego czują się wykluczeni komunikacyjnie.

Starosta makowski chce, by autobusy zaczęły jeździć od początku roku.

