Zmiany w rozkładzie jazdy Kolei Mazowieckich. Które linie będą kursowały inaczej? Adam Abramiuk 18.02.2025 20:26 Koleje Mazowieckie wprowadzają zmiany w rozkładzie jazdy. Wejdą one w życie w niedzielę 9 marca i będą obejmowały osiem linii na różnych kierunkach — R92, R91, R9, R82, R6, R31, R3, R2. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do 14 czerwca 2025 r.

Zmiany w kursowaniu Kolei Mazowieckich (autor: Koleje Mazowieckie)

W niedzielę 9 marca wejdą w życie zmiany w rozkładzie jazdy Kolei Mazowieckich. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do 14 czerwca.

Zmianie ulegną godziny kursowania pociągów lotniskowych oraz relacje lub godziny kursowania niektórych pociągów kursujących po linii średnicowej. Najważniejsze zmiany na poszczególnych liniach:

R2 Warszawa – Łuków

We wtorki, środy, czwartki i piątki, w godzinach 00:00 – 04:00, z uwagi na prace prowadzone na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna, wstrzymany zostanie ruch pociągów. Ostatni pociąg 19801 w wybranych dniach będzie zastępowany komunikacją autobusową na różnych odcinkach.

Na prośbę pasażerów postój w Kotuniu zyskały pociągi:

Nr 10122 (Siedlce godz. odj. 16:04 – Warszawa Wschodnia godz. przyj. 16:52),

Nr 10124 (Siedlce godz. odj. 17:20 – Warszawa Wschodnia godz. przyj. 17:24),

Nr 10126 (Siedlce godz. odj. 19:20 – Warszawa Wschodnia godz. przyj. 20:24).

R3 Warszawa – Łowicz Główny

W terminie 30 maja – 14 czerwca, z powodu prac związanych z uruchomieniem nowego systemu sterowania ruchem kolejowym, na odcinku Ożarów Mazowiecki – Błonie wprowadzone zostanie telefoniczne zapowiadanie pociągów. Część pociągów KM będzie kursowała w skróconej relacji z/do Ożarowa Mazowieckiego. Wybrane pociągi będą miały ograniczoną liczbę zatrzymań.

ZKA zostanie uruchomiona na odcinku Błonie – Ożarów Mazowiecki:

w dni robocze na pociąg nr 12480: Błonie (godz. odj. 16:42), Błonie Rokitno (godz. odj. 16:49), Płochocin (godz. odj. 16:59), Ożarów Mazowiecki (godz. odj. 17:19),

w terminie weekendowym na pociąg 91464: Błonie (godz. odj. 16:46), Błonie Rokitno (godz. odj. 16:53), Płochocin (godz. odj. 17:03), Ożarów Mazowiecki (godz. odj. 17:23).

R31 Kutno – Sierpc

W konsekwencji prac utrzymaniowo-naprawczych na odcinku Raciąż – Sierpc, w terminie 22 kwietnia – 14 czerwca, na odcinku Sierpc – Płock zostanie wstrzymany ruch pociągów KM. W zamian za pociągi zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

W związku z wymianą rozjazdów na stacji Strzelce Kujawskie, przez dwa weekendy następujące po sobie, w terminach 16 maja (od godziny 20:00) do 19 maja (do godziny 04:00) oraz 23 maja (od godziny 20:00) do 26 maja (do godziny 04:00) za pociągi na odcinku Płock – Kutno zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Dodatkowo pociąg nr 51350 relacji Sierpc odj. 12:16 – Płock przyj. 13:15 zostanie zastąpiony zastępczą komunikacją autobusową w całym cyklu zamknięciowym, tzn. od 9 marca 2025 r.

R6 Warszawa – Czyżew

We współpracy z Polregio w godzinach popołudniowych udało nam się nawiązać 2 nowe skomunikowania w Czyżewie, które ułatwią podróż w obu kierunkach.

Skomunikowane pociągi to:

nr 10981 (Małkinia godz. odj. 14:15 – Czyżew godz. przyj. 14:35) z nr 10367 (Czyżew godz. odj. 14:40 – Białystok godz. przyj. 15:40),

nr 10358 (Białystok godz. odj. 16:50 – Czyżew godz. przyj. 17:55) z nr 11960 (Czyżew godz. odj. 18:14 – Warszawa Wileńska godz. przyj. 19:55).

Dodatkowe zmiany w kursowaniu pociągów na linii:

pociąg nr 11960 w dni robocze został wydłużony i kursował będzie z Czyżewa (godz. odj. 18:14),

pociąg nr 11912 został skrócony i rozpocznie trasę z Łochowa (godz. odj. 18:27),

w dni robocze uruchomiony został pociąg nr 11966 relacji Małkinia (godz. odj 21:27) – Tłuszcz (godz. przyj. 22:11).

Z uwagi na zapowiadanie telefoniczne pociągów na odcinku Warszawa Wileńska – Zielonka, w terminie 9-14 czerwca zmianie ulegną godziny kursowania pociągów, a część pociągów zostanie odwołana.

R82 Radom – Drzewica

W związku z pracami naprawczymi na odcinku Wolanów – Drzewica w terminie 9 marca – 19 maja, pociągi będą kursowały w zmienionych godzinach.

R9 Warszawa – Działdowo

Wydłużono z/do Działdowa relacje pociągów:

nr 15405 (nowy nr pociągu 15435) – Warszawa Zachodnia P9 (godz. odj. 13:15) - Działdowo (godz. przyj. 15:53).

Pociąg 15435 zapewni dogodniejszy popołudniowy odwóz z Ciechanowa i Mławy w kierunku Działdowa,

nr 51612 (nowy nr pociągu 51436) – Działdowo (godz. odj. 16:19) – Warszawa Zachodnia P9 (godz. przyj. 18:42).

Pociąg 51436 umożliwi dogodniejszy popołudniowy powrót z Działdowa w kierunku Mławy jak, również zapewni skomunikowanie z pociągiem Polregio nr 90604 z Olsztyna.

R91 Nasielsk – Sierpc

W terminie 9 marca – 21 kwietnia w związku z pracami remontowymi, zostanie wstrzymany ruch pociągów KM pomiędzy Raciążem a Nasielskiem. W zamian za pociągi na tym odcinku zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

W terminie 22 kwietnia – 14 czerwca ruch pociągów zostanie wstrzymany na odcinku Raciąż – Sierpc. W zamian za zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

R92 Legionowo – Tłuszcz

W terminie 9 marca – 21 kwietnia w związku z zabudową rozjazdów, na odcinku Raciąż – Tłuszcz zostanie wstrzymany ruch pociągów KM.

