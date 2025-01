Koniec z wykluczeniem komunikacyjnym w Kosowie Lackim. Do miasta wracają autobusy Beata Głozak 16.01.2025 21:23 Koniec z wykluczeniem komunikacyjnym w Kosowie Lackim w powiecie sokołowskim. W ramach pilotażowego programu zarządu Mazowsza do miasta wróciło 10 par kursów autobusowych na trasie Sokołów Podlaski – Małkinia oraz Ceranów – Małkinia.

Urząd Gminy Kosów Lacki (autor: Wikimedia.org)

Do Kosowa Lackiego wróciło 10 par kursów autobusowych. Jak mówi burmistrz Jan Słomiak, najważniejsze dla miasta jest połączenie z Małkinią.

– Możemy się z Małkini dostać praktycznie na całą Polskę koleją, bo tam jest duży węzeł kolejowy. Szczególnie do Warszawy, bo wielu mieszkańców dojeżdża do Warszawy do pracy i dlatego tego połączenia było brak. To była naprawdę taka biała plama – mówi burmistrz.

Wykluczeni komunikacyjnie przestaną być też uczniowie Zespołu Szkół w Kosowie Lackim. Powrót autobusów był wyczekiwany, bo z tamtych stron dojeżdża kilkanaście osób.

Jak przyznaje dyrektorka zespołu szkół Hanna Przesmycka, wcześniej to rodzice musieli zapewnić dzieciom transport.

– Wiadomo, czas i pieniądze są niezbędne do tego, żeby dziecko dowieźć rano i zabrać po lekcjach. Także znacznie ułatwi to rodzicom sprawę, znacznie ułatwi to uczniom organizację dojazdów – zapowiada dyrektorka.

W ramach pilotażowego programu w subregionach radomskim, ciechanowskim i siedlecko-ostrołęckim działa już 10 linii autobusowych.

Władze Mazowsza przeznaczyły na ten cel 4,5 mln zł.

