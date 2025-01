Nocne kursy i nowe godziny. Od dziś zmiany w kursowaniu Kolei Mazowieckich RDC 20.01.2025 05:36 Dzisiaj zaczęły obowiązywać dodatkowe zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Kolei Mazowieckich. Pojawiło się więcej pociągów, nocne połączenia oraz zmieniono wybrane godziny kursowania pojazdów. Wprowadzenie ich jest odpowiedzią na sugestie napływające od podróżnych. Korekty obejmują linie: R1, R2, R3, R31, R61, R62, R7 i R9.

Koleje Mazowieckie (autor: Koleje Mazowieckie)

Koleje Mazowieckie wprowadziły zmiany w kursowaniu pociągów. Nowy rozkład obowiązuje od połowy grudnia, jednak nie opowiadał on wszystkim podróżnym.

Spółka, po sugestiach pasażerów, postanowiła wprowadzić korekty, które objęły linie: R1, R2, R3, R31, R61, R62, R7 i R9.

Najważniejsze zmiany na poszczególnych liniach:

R1 Warszawa – Skierniewice

W związku z prośbami o wcześniejszy przyjazd do Warszawy, zmianie ulegnie godzina odjazdu pociągu nr 91950: odjazd ze Skierniewice o godz. 03:27, przyjazd do Warszawy Wschodniej o godz. 04:46.

R2 Warszawa – Łuków

W celu zapewnienia dojazdu do szkoły w Siedlcach od strony Mińska Mazowieckiego, dla pociągu przyśpieszonego o nr 93161 (przyjazd ok. godz. 7:29 do Siedlec) dodane zostaną zatrzymania na stacjach Grodziszcze, Sosnowe, Koszewnica i Sabinka.

R3 Warszawa – Łowicz Główny

W dni robocze uruchomiony zostanie dodatkowy pociąg relacji Warszawa Wschodnia (godz. odjazdu 20:54) – Sochaczew (godz. przyjazdu 21:58).

R31 Kutno – Sierpc

W związku z sugestiami dotyczącymi zbyt długiego czasu oczekiwania na przesiadkę na stacji Płock, zmianie ulegnie godzina odjazdu pociągu o nr 91202: ze stacji Płock o godzinie 07:13, przyjazd do Kutna o godzinie 08:09.

Ponadto w dni robocze uruchomiona zostanie dodatkowa para pociągów na odcinku Kutno – Płock, zapewniająca dojazd do Płocka w godzinach porannych:

pociąg nr 19271 – godzina odjazdu ze stacji Kutno 07:41, przyjazd do stacji Płock o godzinie 08:30, bez zatrzymań na stacjach Kutno Azory i Raciborów Kutnowski,

pociąg nr 91220 – godzina odjazdu ze stacji Płock 10:15, przyjazd do stacji Kutno o godzinie 11:10.

R61 Tłuszcz – Ostrołęka

W celu zapewnienia powrotu z Wyszkowa po godzinie 15:00 uruchomiona zostanie dodatkowa para pociągów kursująca w dni robocze (oprócz wakacji) na odcinku Wyszków – Tłuszcz:

pociąg nr 19637 – godzina odjazdu ze stacji Tłuszcz 14:49 – przyjazd do stacji Wyszków o godzinie 15:13,

pociąg nr 91642 – godzina odjazdu ze stacji Wyszków 15:39 – przyjazd do stacji Tłuszcz o godzinie 16:07.

R62 Ostrołęka – Chorzele - Szczytno

Zmianie ulegną godziny kursowania pociągów na ww. linii.

R7 Warszawa – Dęblin

Uruchomiony zostanie dodatkowy pociąg kursujący w dni robocze na odcinku Pilawa (godz. odjazdu 20:47) – Warszawa Zachodnia (godz. przyjazdu 22:08).

R9 Warszawa – Działdowo

W odpowiedzi na sugestie dotyczące późnowieczornego pociągu do Nasielska, uruchomione zostaną następujące połączenia:

pociąg nr 91614 – kursuje w dni robocze; godzina odjazdu ze stacji Nasielsk 23:09, przyjazd do stacji Warszawa Zachodnia o godzinie 00:20,

pociąg nr 19619 – kursuje codziennie; godzina odjazdu ze stacji Warszawa Zachodnia 00:36, przyjazd do stacji Nasielsk o godzinie 01:42.

Oprócz tego dla pociągu nr 91600 (godzina odjazdu ze stacji Nasielsk 05:48, przyjazd do stacji Warszawa Gdańska o godzinie 06:41) dodany zostanie termin kursowania w niedziele.

