Marcowa korekta rozkładów pociągów. Od dziś zmiany w kursowaniu KM i SKM Cyryl Skiba 10.03.2024 09:16 Od niedzieli 10 marca zmienią się rozkłady jazdy pociągów wszystkich przewoźników, w tym także Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Z powodu trwającego remontu stacji Warszawa Zachodnia pociągi po średnicy podmiejskiej będą kursować ze średnią częstością co około 12 minut w obu kierunkach.

Zmiana rozkładu jazdy pociągów od 10 marca (autor: BARTEK BANASZAK/WTP)

Z powodu trwającego remontu stacji Warszawa Zachodnia pociągi po średnicy podmiejskiej będą kursować ze średnią częstością co około 12 minut w obu kierunkach. Część pociągów zostanie skierowana na średnicę dalekobieżną. Pozostałe składy z kierunku zachodniego skończą lub rozpoczną bieg na stacji Warszawa Główna, a z kierunku wschodniego na Warszawie Wschodniej.

Koleje Mazowieckie poinformowały, że w związku z nocną przerwą technologiczną ostatnie w dobie pociągi z linii nr 1 (Warszawa-Skierniewice) będą kursowały z Warszawy Wschodniej przez Warszawę Gdańską z pominięciem stacji: Warszawa Zachodnia, Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek i Piastów, a z linii nr 3 (Warszawa-Kutno) będą kursowały z Warszawy Wschodniej przez Warszawę Gdańską z pominięciem stacji: Warszawa Zachodnia, Warszawa Włochy, Warszawa Ursus Północny i Warszawa Gołąbki.

Rzecznik Szybkiej Kolei Miejskiej Karol Adamaszek o tym co się zmieni na linii S1.

— W relacji Pruszków – Otwock przez podmiejską linię średnicową i przystanek Warszawa Śródmieście, pojedzie 19 pociągów SKM S1, a przeciwnym kierunku – 18. Na skróconej trasie, z Pruszkowa do Warszawy Głównej pojedzie 18 pociągów, natomiast z Warszawy Głównej do Pruszkowa – 19. Pomiędzy Warszawą Wschodnią i Otwockiem będą kursowały pociągi SKM S10. Do Otwocka pojedzie 20 pociągów, a w przeciwnym kierunku – 21 — powiedział Adamaszek.

„Dzięki temu na odcinku Pruszków-Warszawa Zachodnia i Otwock-Warszawa Wschodnia pociągi SKM będą kursowały z częstością co około 30 minut” – wyjaśnił ZTM.

Szczegóły zmian weekendowych

Dodatkowo w weekendy 16–17 i 23–24 marca i 6–7 kwietnia z powodu zamknięcia niektórych torów na stacji Warszawa Zachodnia, w relacji Otwock-Pruszków dokładnie 12 pociągów linii S1 pojedzie przez podmiejską linię średnicową i przystanek Warszawa Śródmieście, a 6 pociągów przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna (z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota). Zmienią się godziny odjazdów poszczególnych pociągów w obu kierunkach – ulegną one kilkuminutowym przesunięciom (w porównaniu z rozkładem obowiązującym w pozostałe dni).

Pociągi S10 pozostaną na swojej trasie łączącej Otwock z Warszawą Wschodnią, ale ich rozkład również będzie się różnił.

Pociągi linii S2 będą kursowały na całej trasie łączącej Sulejówek Miłosną i Warszawę Lotnisko Chopina przez podmiejską linię średnicową. W pełnej relacji do Sulejówka Miłosny pojedzie 17 pociągów, a do portu lotniczego – 18. Pozostałe, oznaczone jako linia S20, będą jeździły w skróconej relacji z Warszawy Wschodniej do Sulejówka Miłosnej. Dwa ostatnie, wieczorne składy S2 z Lotniska Chopina, dojadą tylko do przystanku Warszawa Rakowiec.

Z powodu zamknięć torów przez PKP PLK, od 10 do 15 marca zmienią się godziny odjazdów poszczególnych pociągów w obu kierunkach, które ulegną kilkuminutowym przesunięciom w porównaniu z rozkładem obowiązującym w pozostałe dni.

W weekendy 16–17 i 23–24 marca oraz 6–7 kwietnia, z powodu zamknięć niektórych torów na stacji Warszawa Zachodnia, kursowanie pociągów linii S2 zostanie całkowicie zawieszone. Na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna będą kursowały pociągi S20. W związku z powyższym część pociągów KM nie będzie kursowała przez podmiejską linię średnicową.

Kolej na Zachodnią i Lotnisko oraz Zegrze

„Dodatkowo od 3 do 8 czerwca prowadzone będą prace wiążące się z wprowadzeniem telefonicznego zapowiadania pociągów w obrębie Warszawy Zachodniej. W tym czasie zmieniona zostaje organizacja ruchu pociągów. Pociągi po średnicy podmiejskiej będą kursować co 20 minut w obu kierunkach, a na odcinku Warszawa Centralna-Warszawa Zachodnia co 10 minut w obu kierunkach. Pociągi lotniskowe będą kursowały na odcinku Warszawa Centralna-Modlin-Warszawa Centralna. Utrudnienia dotkną również pasażerów korzystających z przejazdów linią nr 8 (Warszawa-Radom) i nr 9 (Warszawa-Działdowo)” – poinformowały Koleje Mazowieckie.

Od niedzieli 10 marca w dni powszednie do i ze stołecznego portu lotniczego na Okęciu pojedzie 18 pociągów. Część z nich, tak jak dotychczas, będzie kursowała do i z Radzymina, a pozostałe do i z Wieliszewa lub Legionowa Piasków. W dni wolne od pracy pociągi linii S3 będą jeździły na trasie Warszawa Lotnisko Chopina-Legionowo Piaski (po 18 połączeń w pełnej relacji).

— W dni powszednie Zegrze Południowe i Piaseczno połączy 19 par pociągów linii S4. W dni wolne od pracy w pełnej relacji pojadą 4 pary pociągów. W weekendy pozostałe pociągi, poza porannym, który pojedzie z Warszawy Gdańskiej do Piaseczna, będą kursowały między Piasecznem a Legionowem — przekazał rzecznik SKM Karol Adamaszek.

Pociągi linii S40 nadal będą jeździły tylko w dni powszednie, w skróconej relacji do i z przystanku Warszawa Rakowiec. W ciągu dnia będzie to 10 połączeń do Warszawy i 9 do Piaseczna.

„Na Rakowcu można przesiąść się do tramwajów w kierunku centrum Warszawy lub do innych pociągów” – przekazał ZTM.

Zmiany na linii R2

Członek zarządu Kolei Mazowieckich Dariusz Grajda poinformował, że na linii R2 Warszawa–Łuków będzie odbywał się remont torów.

— Pociągi po średnicy podmiejskiej, w dalszym ciągu będą kursowały ze średnią częstotliwością około 12 minut, natomiast największe zmiany będą dotyczyły linii Warszawa-Siedlce, bowiem od 10 do 17 marca, na odcinku Sulejówek Miłosna-Mińsk Mazowiecki będą prowadzone prace remontowe — powiedział Grajda.

Na R2 duże zmiany także za miesiąc. Niektóre składy będą odwoływane, będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

— Od 8 kwietnia do 19 maja w związku z budową tunelu drogowego na odcinku Sulejówek Miłosna-Warszawa Rembertów ruch będzie prowadzony po jednym czynnym torze — przekazał Grajda.

Czytaj też: Z mostu na Karową po zebrze. ZDM ogłosił przetarg