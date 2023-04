Pierwszy w powiecie węgrowskim autobus elektryczny. Będzie wozić uczniów w gminie Sadowne od września Beata Głozak 16.04.2023 14:49 Umowa na zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci już podpisana. Zamówienie zostało dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podpisanie umowy na pierwszy w powiecie węgrowskim autobus elektryczny (autor: FB/Gmina Sadowne)

Pierwszy w powiecie węgrowskim autobus elektryczny, będzie mieć gmina Sadowne. Samorząd kupuje go na potrzeby swoich uczniów.

– Auto będzie dowozić je na zajęcia w nowym roku szkolnym – mówi wójt Waldemar Cyran.

– Z tego co nam dostawca powiedział to będzie jeden z lepszych autobusów w kraju. Z tego tytułu, że przede wszystkim dla nas najważniejszy jest zasięg tego autobusu na tych bateriach elektrycznych. To będzie minimum 350 km a taka realna to jest 400, nawet 450 km oczywiście w zależności od stylu jazdy. Codziennie nasz auto przyjeżdża około 200 kilometrów – mówi Cyran.

Dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami gimbus będzie woził dzieci do szkoły w Grabinach. Pomieści 50 osób.

Razem z nim zakupiona i zamontowana będzie ogólnodostępna stacja do ładowania aut elektrycznych. Inwestycja za 2 mln 900 tyś złotych została niemal w całości dofinansowana z programu rządowego Polski Ład.

Czytaj też: Punkt karne usuwane po roku i automatyczne przywrócenie prawa jazdy