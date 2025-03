Rowerem z Grodziska do Warszawy. Jest umowa na nowe ścieżki

Rowerem z Grodziska Mazowieckiego do granicy Warszawy. Jest umowa na opracowanie koncepcji ścieżek wzdłuż linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej. – Wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż całej trasy linii WKD od Grodziska do miasta stołecznego Warszawy daje tę możliwość, że w sposób szybki, przyjemny i przede wszystkim zdrowy dotrzemy do stolicy – mówi prezydent Pruszkowa Piotr Bąk.