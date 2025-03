CPK: pierwsza nieruchomość na trasie nowej linii kolejowej kupiona. Jest między Warszawą a Łodzią RDC 25.03.2025 14:44 Spółka CPK kupiła pierwszą nieruchomość na trasie budowanej linii Kolei Dużych Prędkości (KDP), która połączy Warszawę, CPK i Łódź — poinformował Centralny Port Komunikacyjny we wtorkowym komunikacie. Akt notarialny został podpisany z właścicielem działki, który przystąpił do Kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć — To symboliczny moment, który rozpoczyna kolejny etap przygotowań do budowy kolejowego połączenia z nowym lotniskiem powstającym w centrum Polski — ocenił prezes zarządu CPK Filip Czernicki.

Proces wykupywania gruntów pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (autor: CPK/X)

Centralny Port Komunikacyjny poinformował we wtorkowym komunikacie, że spółka kupiła pierwszą nieruchomość na trasie budowanej linii Kolei Dużych Prędkości (KDP), która połączy Warszawę, CPK i Łódź.

Jak wynika z komunikatu CPK, akt notarialny został podpisany z właścicielem działki, który przystąpił do Kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć (KPDN), przygotowanego przez spółkę CPK. Program skierowany jest do właścicieli nieruchomości zabudowanych, przez które ma przebiegać wyznaczona trasa linii „Y” - wyjaśniła spółka.

Poinformowała, że do KPDN zostało zakwalifikowanych 199 działek położonych między Warszawą i Łodzią, a właściciele prawie 190 z nich zgłosili chęć uczestnictwa w programie. Obecnie prowadzone są z nimi negocjacje, a protokoły uzgodnień, zawierające warunki sprzedaży, zostały podpisane dla 53 działek - dodała.

„To symboliczny moment, który rozpoczyna kolejny etap przygotowań do budowy kolejowego połączenia z nowym lotniskiem powstającym w centrum Polski. Dobre przyjęcie oferty, zawartej w zapisach KPDN przez właścicieli działek, świadczy o tym, że stworzyliśmy efektywny instrument prawny, który pozwolił sprawnie realizować inwestycję publiczną. To również dowód na to, że inwestycja ta prowadzona jest z poszanowaniem praw i godności osób, na które ma bezpośredni wpływ” - ocenił, cytowany w komunikacie, prezes zarządu CPK Filip Czernicki.

Spółka #CPK kupiła pierwszą nieruchomość na trasie budowanej linii Kolei Dużych Prędkości, która połączy Warszawę, CPK i Łódź. 🚄



Akt notarialny został podpisany z właścicielem działki, który przystąpił do Kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć #KPDN, przygotowanego przez spółkę… pic.twitter.com/6Hp0gsnX10 — Centralny Port Komunikacyjny (@CPK_PL) March 25, 2025

Jedna z dwóch opcji

Jak wskazano, każdemu właścicielowi spółka CPK oferuje jedną z dwóch opcji. Pierwsza z nich przewiduje wykup według wartości odtworzeniowej, czyli bez uwzględniania stopnia zużycia nieruchomości. Druga opcja zakłada możliwość powiększenia wyceny, przygotowanej przez niezależnych rzeczoznawców, o 20 proc. w przypadku gruntu oraz o 40 proc. dla wszystkich tzw. naniesień, tj. domu, budynków gospodarczych, roślin uprawnych itp.

„Zawsze wybierany jest wariant korzystniejszy dla właściciela” - podkreśliła spółka CPK i dodała, że przystępując do KPDN, właściciel nieruchomości zyskuje także dodatkowy czas na przeprowadzkę i możliwość dostosowania warunków sprzedaży do indywidualnych potrzeb.

W komunikacie zaznaczono, że na kolejnych odcinkach linii „Y” w pierwszym etapie zaproszenia do uczestnictwa w KPDN zostaną skierowane do właścicieli działek zabudowanych; a nabór do programu rozpocznie się, gdy „stopień zaawansowania przygotowań do inwestycji na to pozwoli”. Termin uruchomienia Kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć na kolejnych odcinkach uzależniony jest od daty uzyskania właściwych decyzji środowiskowych oraz decyzji zarządu spółki o wstępnej kwalifikacji nieruchomości do programu - wyjaśniono.

Według przyjętego przez CPK harmonogramu linia „Y” z Warszawy do Łodzi przez CPK ma zostać oddana do użytku w 2032 roku, a do Poznania i do Wrocławia – w 2035 roku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł. Dla projektu KDP na linii Warszawa - Łódź – Wrocław i Sieradz – Poznań prędkości projektowa wynosi 350 km/h.

Co powstanie w ramach CPK?

W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Spółka CPK została powołana w połowie 2018 roku w celu przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Czytaj też: Podejrzenie błonicy u pacjenta w szpitalu w Olsztynie. Nowe informacje