Jest koncepcja osiedla dla mieszkańców z terenów pod budowę CPK Adam Abramiuk 28.03.2023 06:22 Spółka Centralny Port Komunikacyjny przedstawiła koncepcję osiedla dla chętnych mieszkańców z terenów pod budowę lotniska pod Grodziskiem Mazowieckim. Ma być blisko stacji WKD i w otoczeniu trzech parków. Osiedle powstanie w podwarszawskich Regułach.

CPK. Ostatni moment na zgłoszenie się do Program Dobrowolnych Nabyć nieruchomości (autor: CPK)

Znana już jest koncepcja na zagospodarowanie nieruchomości zamiennych dla mieszkańców z terenu lotniska. Nowe osiedle ma powstać w Regułach pod Warszawą.

– Jest to teren łącznie ponad trzydziestu hektarów, a na jego części zaproponowaliśmy podział gruntów w sposób spójny, harmonijny, z pomysłem. Chcemy, aby było to miejsce było atrakcyjne do życia. To też teren zasięgu Warszawskiej Kolei Dojazdowej, można więc szybko i wygodnie dostać się do stolicy – mówi rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk.

Osiedle ma być spójne i jednolite w swojej formie.

– W zagospodarowaniu przestrzennym w Polsce za dużo jest tak zwanej patodeweloperki, osiedli bez miejscowych planów zagospodarowania. Chcemy przyczynić się do tego, żeby zmieniać tę rzeczywistość wokół nas i zagospodarowanie terenu na lepsze – dodaje Majszyk.

CPK prowadzi teraz Program Dobrowolnych Nabyć terenu, które potrwa do 7 kwietnia. W jego ramach można odsprzedać swoje nieruchomości i grunty po lepszej cenie. Później przyjdzie czas na wywłaszczenie.

Co daje PDN?

Właściciel, który przystąpi do PDN, może liczyć na wyższą wycenę swojej nieruchomości. W przypadku budynku jest to 140 proc. wartości, a gruntu - 120 proc. Przykładowo za dom o wartości 1 mln zł spółka CPK gotowa jest zapłacić 1,4 mln zł - podano. Inną możliwością programu jest wycena uwzględniająca wartość odtworzeniową nieruchomości bez stopnia amortyzacji. To rozwiązanie jest atrakcyjne w szczególności dla właścicieli budynków w złym stanie technicznym.

W ramach PDN mieszkańcom terenu gdzie ma powstać nowy port lotniczy przysługują także inne udogodnienia i bonusy, które dotychczas nie były stosowane przy inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce. Chodzi m.in. o sfinansowanie przeprowadzki i obsługi prawnej, konsultacje z doradcą zawodowym czy szkolenia.

Program Dobrowolnych Nabyć przewiduje ponadto, że zainteresowani mieszkańcy zamiast klasycznej transakcji sprzedaży mogą zdecydować się na wybór nieruchomości zamiennych, których CPK ma ponad 600 ha, głównie w promieniu 100 km od projektowanego lotniska.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do końca 2034 r.

