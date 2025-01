Wojewoda mazowiecki w RDC: A2 zostanie rozbudowana przed otwarciem CPK Miłosz Kuter 14.01.2025 09:09 Autostrada A2 zostanie rozbudowana przed otwarciem Centralnego Portu Komunikacyjnego, a kluczowe decyzje zapadną w najbliższych dwunastu miesiącach — zapowiedział na antenie Polskiego Radia RDC wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Droga poszerzona ma zostać na mazowieckim i łódzkim odcinku. Kierowcy będą mogli jeździć czterema pasami ruchu w obie strony.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski (autor: RDC)

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zapowiedział na antenie Polskiego Radia RDC, że autostrada A2 zostanie rozbudowana przed otwarciem Centralnego Portu Komunikacyjnego, a kluczowe decyzje zapadną w najbliższych dwunastu miesiącach.

Na początku stycznia wydana została decyzja lokalizacyjną dla CPK, obejmującą komponent lotniskowy, drogowy i kolejowy. Dotyczy ona terenów w trzech gminach: Baranów, Teresin i Wiskitki i otwiera spółce drogę do składania wniosków o pozwolenia na budowę.

Wojewoda potwierdził w „Poranku RDC”, że inwestycją towarzyszącą będzie rozbudowa autostrady A2 na mazowieckim i łódzkim odcinku. Mają tam być po cztery pasy ruchu w obie strony.

— Zatwierdzenie realizacji tego projektu i pozwolenie w tym roku. Czyli inwestycja poprzetargowa, mogłoby się rozpocząć 2027-2028, czyli przed otwarciem portu. Zakładamy otwarcie portu i zakończenie procesu inwestycyjnego w Baranowie na jesień 2032 roku. Trzeci, czwarty pas powinien być przejezdny — powiedział wojewoda.

Wkrótce zaczną się wywłaszczenia. Spółka musi zdobyć jeszcze tereny należące do ok. 500 właścicieli.

Obszar objęty wnioskiem o decyzję lokalizacyjną dla Lotniska CPK i części węzła kolejowego to 2 tys. 585 ha. Na terenie objętym wydaną decyzją lokalizacyjną w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć spółka CPK kupiła dotychczas działki o łącznej powierzchni 1 tys. 188 ha. ponadto spółka ma podpisane protokoły uzgodnień, które poprzedzają zawarcie aktów notarialnych dla kolejnych 214 ha, znajdujących się na terenie objętym decyzją lokalizacyjną.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

