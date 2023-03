Warszawa zasypana śniegiem. Zima nie odpuszcza. Kiedy będzie cieplej? 28.03.2023 13:24 Wiosna odpuściła. Dziś na Mazowszu jest chłodno, z dość silnym wiatrem i przelotnymi opadami śniegu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegła kierowców przed opadami, które mogą utrudniać jazdę.

Powrót zimy na Mazowsze (autor: PAP/Paweł Supernak)

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Jak przekazała Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, śnieg pada przelotnie w całym regionie, a na południu, gdzie możliwe są burze, wystąpią opady krupy śnieżnej.

– W tych opadach śniegu, w związku z występowaniem nadal umiarkowanego i dość silnego wiatru w porywach do 65 km/h, mogą się tworzyć zawieje śnieżne, zadymki, w których widzialność może być ograniczona do 500 m. Na Wybrzeżu możliwe są porywy wiatru nawet do 75 km/h – ostrzegła Woźniak.

Wtorek jest nie tylko wietrznym, ale i chłodnym dniem. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia do plus 3 stopni Celsjusza.

Dzisiaj przelotne opady śniegu, krupy śnieżnej lub gradu mogą wystąpić w całym kraju. Aktualnie, przelotne opady śniegu pojawiają się w okolicach Warszawy, Poznania, Wrocławia i Bydgoszczy#IMGW #wiosna #śnieg #zima pic.twitter.com/DsnaKhGtR5 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 28, 2023

Utrudnienia na drogach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegła kierowców przed opadami śniegu, deszczu oraz błotem pośniegowym, które mogą utrudniać jazdę.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

Minusowa temperatura

Przed nami kolejna mroźna noc. – Temperatura minimalna wyniesie od minus 6 stopni do minus 2 stopni Celsjusza – zaznaczyła Woźniak.

Dodała, że dopiero późnym popołudniem, w środę i w nocy ze środy na czwartek widoczne jest ocieplenie na kilka dni. Zacznie się od zachodu. Czwartek, piątek i sobota zapowiadają się deszczowo, ale względnie ciepło. – Od niedzieli najprawdopodobniej znowu nastąpi załamanie pogody – podsumowała synoptyk IMGW.

