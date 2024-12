Marznące opady na Mazowszu. Jest ostrzeżenie dla południowej części województwa RDC 27.12.2024 06:11 Ślisko na drogach Mazowsza. W południowej części naszego województwa obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. Według synoptyków gołoledź utrzyma się do godziny 9:00.

Ślisko na drogach (autor: RDC)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami w południowej części województwa mazowieckiego. Alert obowiązywał będzie do godziny 9:00.

SPRAWDŹ AKTUALNE ALERTY IMGW

Na warszawskie ulice już przed 4:00 rano wyjechały 42 posypywarki. Jeżdżą po mostach, wiaduktach i stromych ulicach, jak np. Książęca czy Dolna. Akcja dotyczy 240 km dróg.

Pogoda w Warszawie

Jak informuje IMGW, Europa północna znajduje się pod wpływem ośrodków niskiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominuje silny i rozległy wyż z centrum nad południowo-zachodnią Polską. Napływa powietrze polarne morskie. Ciśnienie atmosferyczne wysokie, powoli się obniża.

W piątek w Warszawie zachmurzenie całkowite. Możliwe słabe opady mżawki. Okresami silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie całkowite. Możliwe słabe opady mżawki. Okresami silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą zachodniego.

W sobotę w stolicy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Możliwe słabe opady mżawki. Okresami silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.

Czytaj też: Przejście podziemne „jak z horroru” zostanie zasypane. Co w zamian tunelu?