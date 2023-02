Deszcz, mżawka i śnieg utrudniają kierowcom jazdę. GDDKiA: wszystkie drogi krajowe przejezdne RDC 25.02.2023 09:09 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega kierowców przed opadami deszczu, mżawki i śniegu. Jednocześnie informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Śnieg, śnieg z deszczem występuje na terenie województwa mazowieckiego, ale też podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Deszcz, mżawka i śnieg utrudniają kierowcom jazdę. GDDKiA: wszystkie drogi krajowe przejezdne (autor: pixabay)

Opady deszczu i mżawka występuje na terenie całego kraju. Na drogach krajowych pracuje 112 pojazdów do zimowego utrzymania. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę zachmurzenie będzie duże, miejscami większe przejaśnienia. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem, później śniegu.

Na południu kraju możliwe lokalne burze. Na północy oraz w górach przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 8 cm.

Po południu możliwa gołoledź

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 1 do 3 st. C, cieplej na południowym wschodzie, do 7 st. C na Podkarpaciu.

W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na południu i wschodzie także deszczu. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C, na południowym wschodzie do 7°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem i na zachodzie dość silny. Nad morzem wiatr w porywach do 75 km/h#IMGW pic.twitter.com/VfSSfYs241 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 25, 2023

Po południu, na północy kraju spadek temperatury poniżej 0 st. C i możliwe oblodzenie dróg.

Wiatr umiarkowany, porywisty, na zachodzie i południu okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich, od północy skręcający na kierunki północne. Nad morzem wiatr silny, do 50 km/h, w porywach do 75 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami zawieje śnieżne.

