Liczenie strat po nawałnicy w Wyszogrodzie. „Wszystko jest do wyrzucenia” RDC 22.06.2023 07:11 Przez Polskę przeszedł front burzowy – w samym województwie mazowieckim odnotowano co najmniej 29 interwencji straży pożarnej. Najbardziej ucierpiał Wyszogród w powiecie płockim. Zalane były ulice i podtopione budynki. Na miejscu jest nasz reporter Adam Abramiuk, który sprawdza, jak teraz wygląda sytuacja w mieście.

6 Wyszogród po ulewach (autor: RDC)

Podtopione budynki, zalane ulice, drogi dojazdowe czy kanały odpływowe – to skutki nawałnicy, jaka przeszła przez Mazowsze. W samym Wyszogrodzie w akacjach brało udział ok. 50 strażaków.

Dziś rano na miejsce pojechał reporter RDC Adam Abramiuk. W wyniku ulewnego deszczu woda zalała podwórka domów, garaże czy piwnice. Straż pożarna musiała odpompować tam wodę.

Jedną z ofiar ulewy jest pan Stanisław. Jego dom znajduje się w lekkim zagłębieniu i tam spływała większość wody z ulicy Asnyka. Jak mówił, niewiele brakowało, a woda wdarłaby mu się do domu, a tak zalało jedynie podwórko i piwnicę.

– Piwnica była cała zalana, woda sięgała do pasa. Ziemniaki, konfitury, narzędzia, wszystko raczej do wyrzucenia – mówi.

Mimo że deszcz ustał do godziny 18:00, to do północy pan Stanisław musiał własnoręcznie usuwać wodę.

– Pompa do końca nie dała rady, później ręcznie musieliśmy wylewać wodę z piwnicy. Przed nami cały dzień sprzątania, ale trzeba poczekać, bo na razie jest dużo mułu – dodaje.

Wczoraj najwięcej pracy strażacy mieli właśnie w okolicach ul. Asnyka, ale też przy sąsiedniej Czerwińskiej. Tam także zalało dwa budynki mieszkalne. Strażacy musieli też odpompowywać wodę z magazynu jednego z przedsiębiorstw.

Ulewa w Wyszogrodzie

Ulewa rozszalała się w Wyszogrodzie około godziny 17:00. – Działania strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej koncentrowały się na ulicach Czerwińskiej, Asnyka, Narutowicza, Sienkiewicza oraz Pokoju. Strażacy pompowali również wodę z powierzchni magazynowej jednego z przedsiębiorstw – – relacjonował w środę rzecznik płockiej straży Edward Mysera.

Do godz. 22:00 straż pożarna interweniowała ponad 20 razy.

Na całym Mazowszu do godziny 20:00 strażacy interweniowali ponad 20 razy.

– Najwięcej w powiecie płockim: 9, w tym 8 w gminie Wyszogród. Były to głównie zalane piwnice, garaże, mieszkania czy kanały odpływowe. W powiecie mińskim: 3, w Warszawie: 3, w powiecie warszawskim zachodnim: 2. W pozostałych powiatach pojedyncze – informuje rzeczniczka Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Katarzyna Urbanowska.

Według danych PSP w środę w związku z frontem burzowym strażacy interweniowali 486 razy. „Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województwa śląskiego (113), wielkopolskiego (102), łódzkiego (55), kujawsko-pomorskiego (54), małopolskiego (37), dolnośląskiego (31), mazowieckiego (29) i pomorskiego (26)” – przekazał rzecznik PSP Karol Kierzkowski.

Źródło: RDC Autor: RDC /PA