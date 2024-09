RCB ostrzega przed deszczem i burzami. Alerty również dla Mazowsza [SPRAWDŹ] RDC 14.09.2024 17:24 Dziś i jutro silny deszcz z towarzyszącymi burzami. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie – ostrzegło RCB. Ostrzeżeniem objęci są mieszkańcy województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego i części powiatów województwa mazowieckiego.

Rzeka Nysa Kłodzka zalała uilce w miejscowości Bardo (autor: PAP/Maciej Kulczyński)

Ostrzeżenie RCB brzmi: „Uwaga! Dziś i jutro (14/15.09) silny deszcz z towarzyszącymi burzami. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie”.

SMS z ostrzeżeniem został wysłany do odbiorców przebywających na terenie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego oraz 10 powiatów województwa mazowieckiego (białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, Radomia, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, grójeckiego i garwolińskiego).

RCB przypomina, by usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr; przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami; zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz; przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne.

RCB zwraca uwagę, by uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Wskazano również, by w przypadku zagrożenia podtopieniem słuchać komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji; przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku; zadbać o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany; pojazdy z terenu posesji przeparkować w niezagrożone miejsca; zabezpieczyć budynek i przygotować worki z piaskiem.

RCB przypomniało, że w przypadkach, które mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

