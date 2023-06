Liczba zatruć czadem porównywalna do miesiąców zimowych. Przyczną upał Adrian Pieczka 21.06.2023 20:21 Zwiększona liczba interwencji związanych z czadem na Mazowszu. Mimo gorącego miesiąca, we wtorek strażacy sześć razy wyjeżdżali do zatruć i omdleń w mieszkaniach oraz domach. Liczba interwencji na terenie Polski w czerwcu jest porównywalna ze styczniem czy lutym.

Pogotowie ratunkowe (autor: Dawid Skalec)

Ponad 260 razy interweniowała we wtorek straż pożarna w związku z emisją tlenku węgla. Na samym Mazowszu było to sześc wyjazdów.

- Związane jest to głównie z nagrzewaniem dachów czyli przestrzeni, gdzie jest wentylacja i kominy - informuje rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski. - Tworzy się taka poduszka powietrzna, jest słaby ciąg albo wręcz nie ma ciągu powietrza, czyli te wszystkie spaliny, cały dym, który wychodzi z pieca czy z piecyków gazowych, on po prostu nie zawsze wyjdzie poza obręb budynku przez te kanały wentylacyjne lub spalinowe, ale wręcz może dostawać się do naszych pomieszczeń - mówi.





- Dlatego warto mieć czujnik tlenku węgla - przypomina Kierzkowski. - Warto zadbać o to bezpieczeństwo, warto wykonać przegląd, zaprosić kominiarza, aby sprawdził przewody wentylacyjne, wyczyścił kominy. Po prostu ta czujka stoi na straży naszego bezpieczeństwa, ona zawsze ostrzeże. Tym bardziej, że tlenku węgla nie widać, nie słychać i nie czuć. To jest bardzo podstępny gaz - tłumaczy.

Następstwem ostrego zatrucia - przy dużych stężeniach tego gazu - może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność krążeniowo-oddechowa i śmierć.

⚠️ Uwaga na tlenek węgla‼️

🚒W związku z upałami strażacy notują zwiekszoną liczbę interwencji związanych z emisją tlenku węgla.

☠️Tylko we wtorek 20 czerwca odnotowano aż 266 zdarzeń. Niestety 14 osób uległo podtruciu. #CzujkaCzadu ratuje życie‼️ 👨🏻‍🚒🏠 pic.twitter.com/TcUOWocDFf — Karol Kierzkowski (@Kierzkowski_PSP) June 21, 2023

Z danych PSP wynika, że w ostatni wtorek w całym kraju PSP odnotowała aż 266 interwencji związanych z emisją tlenku węgla. Najwięcej, bo 172 interwencje miały miejsce w województwie śląskim; 30 interwencji zanotowano w województwie małopolskim, a 14 w dolnośląskim. 14 osób wymagało pomocy lekarskiej.

Czytaj też: Wyszogród koło Płocka zalany. Burzowy alert IMGW na całym Mazowszu