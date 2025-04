Zerwane dachy i podtopienia. Burza przeszła nad Mazowszem Bartłomiej Sobczyk 18.04.2025 21:47 Burzowy front przeszedł nad Mazowszem. Do godziny 21:30 strażacy odnotowali 34 interwencje w naszym województwie. Większość dotyczyła podtopień, ale silny wiatr zerwał też cztery dachy, m.in. w powiecie kozienickim.

Zerwane dachy i podtopienia. Burza przeszła nad Mazowszem/zdjęcie ilustracyjne (autor: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie)

34 interwencje strażaków na Mazowszu w związku z frontem atmosferycznym. Najpoważniejsze zdarzenia to zerwane dachy. Tak było m.in.w powiecie kozienickim.

- Te zdarzenia głównie dotyczyły zerwanych dachów, połamanych drzew. Zdarzały się też lokalne podtopienia, gdzie strażacy musieli usunąć wodę. Na szczęście nie mamy osób poszkodowanych, a uszkodzenia dachów budynków dotyczyły czterech przypadków, z czego dwa miały miejsce w powiecie kozienickim, jeden w siedleckim i jeden w zwoleńskim - mówi bryg. Karol Kroć z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Najtrudniejsza sytuacja w województwie lubelskim

Sytuację pogodową skomentował rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński.

Strażacy na bieżąco odbierają zgłoszenia związane z opadami deszczu i silnym wiatrem - poinformował. W serwisie X przekazał, że w województwie lubelskim było blisko 370 takich zgłoszeń, najwięcej w Puławach - około dwustu 200, a w Kraśniku - około 70. Nie odnotowano osób poszkodowanych. Z kolei w województwie podkarpackim strażacy odebrali około dwustu zgłoszeń, z tego około stu - w Przemyślu.

„Strażacy walczą z usuwaniem szkód wyrządzonych przez żywioł. Nikt nie zostanie bez pomocy” - napisał Jacek Dobrzyński w mediach społecznościowych.

Ostrzeżenia przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla większości Mazowsza przed burzami.

Ostrzeżenia I i II stopnia obowiązują do godz. 01:00 w sobotę. W obu przypadkach prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 procent.

Burze, deszcz, a nawet trąby powietrzne

Synoptycy wydali ostrzeżenia II stopnia przed burzami. Miejscami będą towarzyszyć im bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 85 km/h, lokalnie do 100 km/h.

Lokalnie może wystąpić grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaznaczył, że istnieje ryzyko trąb powietrznych.

Ostrzeżenia II stopnia wydano dla powiatów:

żuromiński,

sierpecki,

płocki,

Płock,

gostyniński,

sochaczewski,

żyrardowski,

grójecki,

garwoliński,

otwocki,

piaseczyński,

grodziski,

pruszkowski,

warszawski zachodni,

Warszawa,

legionowski,

nowodworski,

płoński.

Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenia I stopnia na Mazowszu

Synoptycy wydali również ostrzeżenia I stopnia przed burzami. Miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Ostrzeżenia I stopnia wydano dla powiatów:

mławski,

przasnyski,

ciechanowski,

makowski,

pułtuski,

wyszkowski,

wołomiński,

węgrowski,

miński,

siedlecki,

Siedlce.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia.

Alerty RCB

Ostrzeżenia rozsyła także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

„Uwaga! Dziś i w nocy (18/19.04) prognozowane gwałtowne burze i silny wiatr. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie” — napisano,

Alert RCB o tej treści został przesłany do odbiorców na terenie części 10 województw.

