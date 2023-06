Zalane piwnice, garaże i drogi dojazdowe. Strażacy usuwają skutki burzy w Wyszogrodzie k. Płocka Adrian Pieczka 21.06.2023 19:17 Wyszogród pod wodą po środowej ulewie, która przeszła nad regionem. Skutki oberwania chmury usuwa 50 strażaków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że burze mogą pojawić się w całym województwie - alert synoptyków obowiązuje do godzin nocnych na całym Mazowszu.

3 Zalane piwnice, garaże i drogi dojazdowe. Strażacy usuwają skutki burzy w Wyszogrodzie k. Płocka (autor: OSP Rębowo)

Mapa aktualnych ostrzeżeń dostępna jest TUTAJ.

Strażacy z Płocka i okolic usuwają skutki burzy, która przeszła nad regionem. W akcję zaangażowanych jest 50 funkcjonariuszy - powiedział Radiu dla Ciebie rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Edward Mysera.

Najbardziej ucierpiał Wyszogród w powiecie płockim. Zalane są tam ulice, podtopione budynki. Do tej pory straż otrzymała około 20 zgłoszeń, ale strażacy interweniują również na bieżąco.

- Burza rozszalała się w Wyszogrodzie około godziny 17:00 - relacjonuje Edward Mysera. - Działania strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej koncentrowały się na ulicach Czerwińskiej, Asnyka, Narutowicza, Sienkiewicza oraz Pokoju. Strażacy pompowali również wodę z powierzchni magazynowej jednego z przedsiębiorstw - mówi.

W pobliskiej miejscowości Chmielewo zalana została jedna posesja i droga dojazdowa do kolejnych trzech.

Na całym Mazowszu do godziny 20:00 strażacy interweniowali ponad 20 razy.

- Najwięcej w powiecie płockim - 9, w tym 8 w gminie Wyszogród. Były to głównie zalane piwnice, garaże, mieszkania czy kanały odpływowe. W powiecie mińskim 3, w Warszawie 3, w powiecie warszawskim zachodnim 2. W pozostałych powiatach pojedyncze - informuje oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Katarzyna Urbanowska.

Burzowy alert obowiązuje do 2:00 w nocy w całym województwie mazowieckim. „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad” - alarmuje IMGW.

#IMGWlive 18:30, 21.06.2023 r.

⚡Najwięcej wyładowań w ostatniej godzinie wystąpiło w woj. kujawsko - pomorskim, w Wielkopolsce i na Mazowszu.

Lokalnie w pasie od Pomorza Wsch. i Warmii po płd. kraju burze mogą być silniejsze - z opadami deszczu około 40 mm i porywami do 85 km/h pic.twitter.com/TnTmyk3VQ9 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 21, 2023

