Przed burzą schowali się pod drzewem. Trzyosobowa rodzina trafiła do szpitala po uderzeniu pioruna Iwona Rodziewicz-Ornoch 19.06.2023 12:19 Rodzina została przewieziona do szpitala, po tym jak piorun uderzył w drzewo, pod którym szukali schronienia w czasie burzy. Do wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Poświętne pod Płońskiem. Tata wraz z synem zostali poparzeni na skutek uderzenia pioruna, z kolei mama doznała urazu głowy po upadku.

Przed burzą schowali się pod drzewem. Trzyosobowa rodzina trafiła do szpitala po uderzeniu pioruna (autor: pixabay)

Trzy osoby, w tym dziecko, trafiły do szpitala po tym, jak piorun uderzył w drzewo. Do tej sytuacji doszło w miejscowości Poświętne pod Płońskiem. Wicedyrektor szpitala w Płońsku Grzegorz Czerniawski przekazał Radiu dla Ciebie, że rodzina podczas ulewy schroniła się pod drzewem i wtedy doszło do nieszczęścia.

— Szczęśliwie piorun uderzył w drzewo, nie bezpośrednio w poszkodowanych, dlatego na szczęście przeżyli. Najsilniejsze obrażenia odniósł tata i syn. Zostali oparzeni w wyniku uderzenia pioruna, natomiast mama, upadając pod drzewem, uraziła się w głowę, więc wymagała zaopatrzenia chirurgicznego — przekazuje Czerniawski.

Mama z synem zostali przewiezieni do szpitala w Ciechanowie, natomiast tata trafił do lecznicy w Płońsku.

Rodzina już w domu

Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, rodzina, która schroniła się pod drzewem, jest już w domu.

— Zarówno mama jak i dziecko po pięciogodzinnej obserwacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w stanie stabilnym, dobrym, zostali wypisani do domu, do dalszej obserwacji przez lekarza rodzinnego — mówi rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala w Ciechanowie Agnieszka Woźniak.

Najsilniejsze obrażenia odnieśli ojciec z synem.

Gdzie schronić się przed burzą?

W związku z wypadkiem rodziny spod Płońska, zapytaliśmy straż pożarną, jak powinniśmy się zachować w przypadku burzy.

- Jeżeli wiemy, że w którymś momencie naszej wycieczki może być deszczowo, może być burzowo, to szukajmy schronienia przede wszystkim w budynkach mieszkalnych czy usługowych, gospodarczych. Tam, gdzie możemy schować się w budynku, jest bezpiecznie. Najgorszym z możliwych schronień jest drzewo lub po prostu otwarta przestrzeń - mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

Przed wyjściem z domu czy wyjazdem na wycieczkę warto sprawdzać prognozy.

- Zalecane jest, aby sprawdzać prognozy, obserwować niebo. To jest taka podstawa. Jeżeli wybieramy się na dłuższą wycieczkę, to zdecydowanie sprawdźmy, czy ta pogoda będzie stabilna tego dnia, przynajmniej w tych godzinach. Warto też obserwować chociażby radary burzowe. Bardzo łatwo można odnaleźć dedykowane aplikacje lub strony internetowe. Chociażby na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znajdujemy szereg ostrzeżeń meteo, a także mapy pogodowe. To bardzo dobre narzędzie - radzi Kierzkowski.

Burze mogą wystąpić na Mazowszu w najbliższych dniach - od dziś zapowiadane są upały. Będziemy mieli do czynienia z przechodzeniem frontów, a to jest wyzwalacz energii potrzebnej, aby burze mogły się utworzyć.

