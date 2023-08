Burze, wichury i silny wiatr dziś na Mazowszu. Są ostrzeżenia 2. stopnia IMGW i alerty od RCB Marta Hernik 29.08.2023 15:49 Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzą z gradem wydano dla całego województwa mazowieckiego. Prognozuje się wystąpienie wichur, burz, deszczu, gradu wielkości piłeczki do ping-ponga, a nawet trąb powietrznych. Dziś w godzinach wieczornych, ale przede wszystkim w nocy proszę uważać i raczej nie wychodzić na zewnątrz – mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

RDC

ALERTY IMGW [MAPA]

Nad Mazowsze nadciągają burze z gradem. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert drugiego stopnia dla całego regionu.

O niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych informuje również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, rozsyłając do mieszkańców województwa mazowieckiego SMS-y. Zapowiadają również możliwe przerwy w dostawie prądu i apelują o zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr.

Alerty IMGW zaczęły obowiązywać o godz. 15 wszędzie poza wschodem regionu, gdzie ostrzeżenia są od godz. 20:00. Trzeba więc uważać.

– Szczególnie w godzinach późnowieczornych i nocnych. Po godzinie 20, 22 będzie dynamiczna burzowa pogoda. Burze, które będą występowały, są na tyle niebezpieczne, że synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia drugiego stopnia dla całego województwa mazowieckiego – mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Zagrożeniem będzie przede wszystkim bardzo silny wiatr i intensywne opady.

– Grad może mieć wielkość od dwóch do nawet pięciu centymetrów średnicy. Opady to 40, miejscami 50 milimetrów, ale porywy wiatru do 110 kilometrów na godzinę. Niewykluczone jednak, że mogą mieć wartość 120 kilometrów na godzinę – dodaje Walijewski.

Synoptycy nie wykluczają podniesienia alertu do 3., czyli najwyższego stopnia, szczególnie w okolicach Płocka.

– Taki wiatr może połamać drzew, wyrwać je z korzeniami, może uszkodzić budynek, więc nasze zdrowie i życie jest zagrożone. Dziś w godzinach wieczornych, ale przede wszystkim w nocy proszę uważać i raczej nie wychodzić na zewnątrz. Ta pogoda może być niebezpieczna. W mieście może dojść do potopień i zalań – zauważa synoptyk.

Możliwe są również trąby powietrzne.

– Ta sytuacja, która jest w tym momencie w atmosferze, powoduje, że mogą pojawiać się również trąby powietrzne. Dynamiczna aura i ruchy w atmosferze powodują, że lejki kondensacyjne mogą się pojawić, choć prawdopodobieństwo ich wystąpienia nie jest duże – podkreśla Walijewski.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla praktycznie całej Polski oprócz woj. zachodniopomorskiego, części dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Czytaj też: Ponad trzy tysiące odbiorców bez prądu. Straż pożarna podsumowała nocne burze