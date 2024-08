Po dwóch tygodniach mieszkańcy Broku mają już wodę. Jest decyzja sanepidu RDC 03.08.2024 11:21 Po dwóch tygodniach od wykrycia w miejskim wodociągu bakterii coli i enetrokoków mieszkańcy Broku mogą już korzystać z wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej wydał dziś decyzję o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Brok bez wody (autor: RDC)

Woda w miejskim wodociągu w Broku jest już zdatna do spożycia – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej wydał dziś decyzję w tej sprawie.

Mieszkańcy pozostawali bez wody dwa tygodnie, kiedy to w miejskim wodociągu wykryto obecność bakterii coli i enterokoki. Problem dotyczył ponad 1700 gospodarstw domowych.

Sytuacja była o tyle trudna, że Brok jest miejscowością turystyczną i w ośrodkach wypoczynkowych przebywają goście, ale tu część z nich ma własne ujęcia.

Inni we współpracy z samorządem dowozili swoich klientów, np. na basen do Ostrowi Mazowieckiej, gdzie także można skorzystać z pryszniców.

Samorząd zorganizował również kontener kąpielowy, z którego można było codziennie korzystać.

Samorząd chce audytu

W związku z tak długim brakiem wody samorząd Mazowsza chce przeprowadzić zewnętrzny audyt, aby znaleźć źródło problemu i nie dopuścić do podobnej sytuacji w przyszłości.

Burmistrz miasta i gminy Sebastian Oczkowski wyjaśnia, że trzeba zbadać sposób funkcjonowania stacji uzdatniania wody w urzędzie gminy.

— To już są wieloletnie zaniedbania i teraz znaleźć winnego, to będzie ciężko, aczkolwiek jakiś audyt w tym kierunku przeprowadzimy. I przyjmiemy do tego firmę zewnętrzną. Nikt w gminie nie jest kompetentny, żeby zrobić przegląd techniczny tego wszystkiego — mówi Oczkowski.

W sprawie interweniowało także Wojewódzki Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Czytaj też: Porozbijane butelki i śmieci na plaży w Józefowie. Miasto ma pomysł na porządek