Jeszcze co najmniej trzy dni bez wody w Broku. Bakterie z grupy coli i enterokoki w wodociągu RDC 22.07.2024 09:25 Jeszcze przez co najmniej trzy dni nie będzie można pić wody z wodociągu w mieście Brok. Nie nadaje się ona też do celów sanitarnych. W instalacji są bakterie z grupy coli i enterokoki. Urząd Gminy zapewnia mieszkańcom wodę butelkowaną oraz pitną z beczkowozu.

Bakterie z grupy coli i enterokoki w wodociągu w powiecie ostrowskim. Woda w mieście Brok nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarnych. W urzędzie gminy rozdawane są 5-litowe butle z wodą pitną. Urząd gminy podał również harmonogram dystrybucji wody z cysterny, który będzie obowiązywał do środy 24 lipca.

ul. Brzostowa 50 - godz. 11.00 – 11.30

ul. Brzostowa 19 - godz. 11.40 – 12.10

ul. Brzostowa 5 - godz. 12.20 – 12.50

ul. Jarzębinowa 9 - godz. 13.00 – 14.00

ul. Jana Pawła II 36 (przy aptece) - godz. 14.10 – 15.10

ul. Jana Pawła II 18 - godz. 15.20 – 15.50

Plac Szkolny 3 - godz. 16.00 – 16.30

Skrzyżowanie ul. Małkińska i ul. Zarycze - godz. 16.40 – 17.40

ul. Czuraj – Budynek Świetlicy Wiejskiej - godz. 17.50 – 18.20

Plac Kościelny 6 - godz. 18.30 – 19.30

O niezdatności do spożycia alarmowało w niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Uwaga! Alert RCB



Uwaga! Woda z wodociągu w m. Brok nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarnych. Urząd Gminy zapewnia wodę butelkowaną oraz pitną z beczkowozu.



Alert tej treści został wysłany do odbiorców przebywających na terenie powiatu ostrowskiego (woj.…

