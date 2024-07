Mieszkańcy Broku od 11 dni nie mają dostępu wody. Bakterie wciąż obecne w wodociągu RDC 30.07.2024 16:37 Mieszkańcy Broku w dalszym ciągu pozostają bez wody zdatnej do spożycia. 19 lipca w miejskim wodociągu wykryto bakterie coli i enterokoki. Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, udało się zlokalizować miejsce zakażenia wodociągu w jednej ze studni.

Woda w miejscowości Brok na Mazowszu w dalszym ciągu jest niezdatna do spożycia. 19 lipca w miejskim wodociągu wykryto bakterie coli i enterokoki.

Dzisiaj na stronie gminy opublikowano komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia i celów sanitarno-higienicznych. To już 11 dzień utrudnień dla mieszkańców Broku.

Udało się zlokalizować miejsce zakażenia wodociągu w jednej ze studni. Trwa oczyszczanie instalacji.

— Zlokalizowaliśmy źródło całego zakażenia. Jest to jedna ze studni. Studnie mamy dwie przy tym ujęciu. Jedna z nich została całkowicie odcięta. Do układu jest wpuszczana czysta woda. Plus cały układ jest dodatkowo chlorowany i oczyszczany — powiedział Polskiemu Radiu RDC burmistrz miasta i gminy Brok Sebastian Oczkowski.

Wczoraj w Broku była dziennikarka Polskiego Radia RDC, która sprawdzała, jak mieszkańcy radzą sobie w tej trudniej sytuacji.

Do mieszkańców woda wciąż dowożona jest beczkowozami, a 5-litrowe butelki można odbierać w urzędzie gminy. To już męczące - mówią.

Samorząd zorganizował również kontener kąpielowy, z którego można codziennie korzystać. Od 19 lipca z wody nie może korzystać około 1700 gospodarstw domowych.

