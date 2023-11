Mężczyzna zaatakował z nożem swojego brata. Byli pod wypływem alkoholu 04.11.2023 12:04 Do 3 lat więzienia grozi 34-latkowi, który podczas awantury domowej w pow. ostrowskim zaatakował nożem swojego młodszego brata. Poszkodowany z ranami ciętymi na ciele trafił do szpitala – poinformowała w sobotę rzeczniczka miejscowej policji asp. Marzena Laczkowska.

PAP

Kilka dni temu dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o awanturze w domu na terenie jednej z gmin w powiecie ostrowskim.

- Gdy na miejsce dojechali z policjanci z Małkini, na schodach i drzwiach domu zauważyli ślady krwi. Po wejściu do budynku w łazience znaleźli mężczyznę, który miał widoczne rany cięte na ciele – przekazała asp. Laczkowska.

Jak się okazało, kilka minut wcześniej w domu doszło do awantury miedzy dwoma braćmi w wieku 21 i 34. Mężczyźni pili razem alkohol.

- W pewnym momencie starszy brat zaatakował nożem młodszego, zadając mu kilka ciosów, po czym uciekł z domu – powiedziała policjantka.

Byli pod wpłwem alkoholu

Ranny mężczyzna został przetransportowany karetką pogotowia do szpitala. W czasie kiedy mundurowi zbierali informacje na temat całego zajścia, do domu wrócił nietrzeźwy 34-latek. Mężczyzna miał ponad 1,6 prom. alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu 34-latek usłyszał zarzut narażenia brata na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za ten czyn mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

