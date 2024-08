Skażona woda w Broku od 13 dni. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego interweniuje Iwona Rodziewicz-Ornoch 01.08.2024 17:42 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego interweniuje w sprawie skażonej wody w Broku w powiecie ostrowskim. Na zlecenie wojewody w rozwiązanie problemu włączyła się Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Mieszkańcy od blisko dwóch tygodni nie mają dostępu do wody zdatnej do spożycia. W sieci wodociągowej wykryto bakterie z grupy coli i enterokoki.

Brok cały czas przez wody pitnej (autor: Urząd Miasta i Gminy Brok)

W sprawie skażonej wody w Broku w powiecie ostrowskim interweniuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. W rozwiązanie problemu włączyła się Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

— Ponieważ działanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, wojewoda mazowiecki poprosił wojewódzki sanepid, aby niezwłocznie udzielił wsparcia. Chodzi o nadzorowanie przeprowadzonych badań. Na ten moment akurat ani władze gminy nie zwracały się z większym zapotrzebowaniem w kwestii wsparcia niż to dotychczasowe — mówi rzeczniczka wojewody Magda Bachanek.

— Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami gminy i powiatem — zaznacza rzeczniczka. — Gmina otrzymała wsparcie, zresztą tak jak też prosili, Sił Zbrojnych i Państwowej Straży Pożarnej. Do dystrybucji wody pitnej została przeznaczona cysterna wojskowa. Z kolei straż udostępniła dla mieszkańców kontener sanitarny. To było to, co można było zrobić ad hoc — dodaje.

Woda w Broku jest skażona prawie od 2 tygodni. W sieci wodociągowej wykryto bakterie z grupy coli i enterokoki. Najnowsze wyniki badania sanepidu wykazały, że skażenie nadal występuje, choć w mikroskali. Bakterie są jeszcze w jednym punkcie.

Beczkowóz z wodą stoi obecnie przed Urzędem Gminy — nie jeździ po gminie, bo zepsuła się w nim skrzynia biegów.

Woda nie nadaje się do spożycia ani do celów higienicznych czy mycia naczyń. Można jej używać tylko do spłukiwania toalet.

