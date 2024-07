Do jutra bez wody pitnej w Broku. Burmistrz: przyczyną zanieczyszczenia może być upał Olga Kwaśniewska 23.07.2024 10:26 Upał prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia wodociągu w powiecie ostrołęckim. W ujęciu pojawiły się w piątek bakterie z grupy coli i enterokoki. Z tego powodu ponad 1700 gospodarstw w Broku nie może używać wody do celów spożywczych i sanitarnych. Taka sytuacja potrwa co najmniej do jutra.

Ponad 1700 gospodarstw bez wody. Mieszkańcy Broku: sytuacja jest trudna (autor: RDC)

Jeszcze co najmniej do jutra mieszkańcy Broku nie będą mieli dostępu do wody pitnej i do celów sanitarnych. W ujęciu w powiecie ostrołęckim pojawiły się w piątek bakterie z grupy coli i enterokoki. Od tego czasu trwało płukanie i chlorowanie sieci wodociągowej, wczoraj sanepid pobrał próbki wody. Właśnie w środę powinny być już wyniki.

Zdaniem burmistrza miasta i gminy Brok Sebastiana Oczkowskiego, przyczyną zanieczyszczenia może być upał.

- Wszyscy mówią, że tak naprawdę nie wiemy, co może być z przyczyną, bo przyczyn może być wiele. Ale najprawdopodobniej temperatura - mówił burmistrz.

Mieszkańcy: sytuacja jest trudna

Od piątku bez wody pozostaje ponad 1700 gospodarstw domowych w Broku. Mieszkańcy podeszli do problemu z dużym zrozumieniem, choć przyznają, że sytuacja jest bardzo trudna. Niektórzy ratują się wodą ze studni, inni taką z rzeki.

- Robimy wszystko, by mieszkańcy możliwie nie odczuli braku - uspokajaJ burmistrz miasta i gminy Brok Sebastian Oczkowski. - Też zaczęliśmy od razu rozwozić do ludzi tą wodę, czyli do osób starszych, do osób niepełnosprawnych zaczęliśmy rozwozić tą wodę.Od wczoraj mamy beczkowóz na czystą wodę, tutaj wojsko nam dostarczyło taki beczkowóz. Tutaj mamy harmonogram, na terenie miasta tutaj rozwozi tą wodę, ludzie przychodzą sobie z bańkami, pobierają dowolną ilość wody. Dodatkowo jeszcze mamy kontener sanitarny, w którym ludzie mogą się wykąpać, bo ta woda też i do kąpieli za bardzo się nie nadaje - wskazał.

Żeby się umyć, jeżdżą na basen

Sytuacja jest o tyle trudna, że Brok jest miejscowością turystyczną i w ośrodkach wypoczynkowych przebywają goście, ale tu część z nich ma własne ujęcia. Inni we współpracy z samorządem dowożą swoich klientów, np. na basen do Ostrowi Mazowieckiej, gdzie także można skorzystać z pryszniców.

- Mieszkańcy są wyrozumiali - dodał burmistrz. - Raczej mieszkańcy przyjęli to z rozumieniem, ale mamy tutaj dużo takich przyjezdnych, bo jednak to jest turystyczne miasteczko, no to tutaj, dlatego to tak zostało rozpropagowane na całą Polskę powiedzmy, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo mamy tutaj dużo ośrodków wczasowych - mówił.

Na miejscu przed urzędem był w poniedziałek także wóz Polskiego Radia RDC, rozdawaliśmy wodę pitną.

