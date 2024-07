Siedmioro nastolatków zatrzymanych ws. pobicia w Legionowie. Dwóm może grozić więzienie RDC 04.07.2024 12:59 Siedem osób zatrzymanych w związku z pobiciem nastolatka w Legionowie. Wszystkie są nieletnie, ale dwie z nich mogą odpowiedzieć jak dorośli. To w związku z oburzającym filmikiem, który wyciekł wczoraj do internetu - widać na nim grupę osób, która znęca się nad rówieśnikiem i go bije.

Siedem osób zatrzymanych w sprawie pobicia nastolatka w Legionowie. Do zdarzenia doszło 2 lipca. Filmik z tego zdarzenia trafił do sieci. Na nagraniu widać liczną grupę nastolatków - zarówno chłopców, jak i dziewcząt, którzy pastwią się nad rówieśnikiem. Chłopak na początku trzymany jest przez dwie dziewczyny, potem zostaje dotkliwie pobity przez większego od siebie chłopaka.

- Sprawa jest prowadzona pod kierunkiem gróźb karalnych i spowodowania obrażeń ciała małoletniego - mówi Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. - Ustalono grupę sprawców, łącznie zatrzymano siedem osób, w tym dwie osoby mają ukończone lat 17 i będą podlegały odpowiedzialności karnej jak dorośli. Pozostałe osoby z racji swojego wieku za swoje zachowanie będą odpowiadały przed sądem rodzinnym - tłumaczy.





Podstawą do zatrzymań był filmik, który pojawił się w internecie.

- Przed postawieniem zarzutów trzeba ustalić szczegóły - dodaje Woliński. - Aktualnie prowadzone są intensywne czynności, celem ustalenia istotnych okoliczności tego postępowania. Również zakresu osobowego sprawców tego zachowania - wyjaśnia.



Z kontekstu nagrania nie wynika, co doprowadziło do ataku. Nagranie jest jednak brutalne, co przyznają mieszkańcy Legionowa.

„W tym parku dostałem kopa w głowę”

Mnie to przeraża. Bardzo boję się tego, co będzie spotykało moje dziecko wśród rówieśników - usłyszał nasz reporter.



Mieszkańcy Legionowa wskazują, że nie jest to odosobniony przypadek. Nasz reporter rozmawiał z osobami, które same zostały zaatakowane lub zaczepiane przez takie grupy. Do niebezpiecznych sytuacji często ma dochodzić w Parku im. Jana Pawła II. To bardzo blisko samego centrum.

Właśnie w tym parku dostałem kopa w głowę - powiedział jeden ze spacerowiczów.

Mieszkańcy nie są w stanie wskazać, czy do ostatniego pobicia doszło także w tym miejscu. Na nagraniu zamieszczonym w sieci widać, że był to właśnie teren któregoś z parków lub lasku.

Do podobnej sytuacji doszło przed rokiem w Pruszkowie. Tam za pobicie rówieśnika zostało zatrzymanych 6 osób w wieku od 14 do 16 lat. W Ostrołęce natomiast - także przed rokiem - w analogicznej sprawie zatrzymano trzech trzynastolatków.

