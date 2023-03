Są zarzuty za zabójstwo w Legionowie. Podejrzany przyznał się do winy Adam Abramiuk 20.03.2023 11:14 Podejrzany o zabójstwo mężczyzny w Legionowie z zarzutami. Chodzi o zdarzenie z piątkowego wieczoru - doszło tam do awantury z użyciem ostrego narzędzia. Policja zatrzymała cztery osoby.

Zarzuty w sprawie zabójstwa w Legionowie/ Zdjęcie ilustracyjne (autor: pxfuel.com)

Cztery osoby zostały zatrzymane w sprawie zabójstwa, do którego doszło w piątek wieczorem na ulicy na Osiedlu Młodych w Legionowie pod Warszawą. Ofiarą był 22-letni mężczyzna. Mimo godzinnej reanimacji nie udało się go uratować.

Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut zabójstwa.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga Remigiusz Krynke, śledczy chcą teraz dla niego aresztu.

- Został skierowany w niedziele wniosek o zastosowanie wobec tego mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy i wniosek ten będzie dzisiaj procedowany przed sadem w Legionowie - mówi.

3 inne zatrzymane osoby po złożeniu zeznań, zostały już zwolnione.

- Z materiału dowodowego i z zeznań świadków wynika, że to właśnie ten mężczyzna dopuścił się tego czynu. On, na przesłuchaniu w charakterze podejrzanego przyznał się do tego czynu i złożył wyjaśnienia korespondujące z pozostałą częścią zeznań - relacjonuje policjant.

Mężczyźnie grozi dożywocie.

