Psycholog o brutalnym pobiciu nastolatka w Legionowie: świat daje nieme przyzwolenie Adrian Pieczka 04.07.2024 20:11 Świat daje nieme przyzwolenie na takie zachowania — psycholog dziecięcy komentuje Radiu dla Ciebie brutalne pobicie nastolatka przez rówieśników w Legionowie. Policja zatrzymała w tej sprawie w sumie 7 osób. Napastnicy podczas zdarzenia nagrywali filmik, który udostępnili w sieci. Podobne sytuacje miały miejsce w ubiegłym roku w Pruszkowie i Ostrołęce.

Brutalne pobicie nastolatka przez rówieśników w Legionowie. Komentarz psychologa (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Brutalne pobicie nastolatka przez rówieśników w Legionowie komentuje RDC psycholog dziecięcy. Napastnicy podczas zdarzenia nagrywali filmik, który udostępnili w sieci. Zdaniem dr Aleksandry Piotrowskiej, świat daje nieme przyzwolenie na takie zachowania.

Psycholog dr Aleksandra Piotrowska podkreśla, że młodzi ludzie dorastają w świecie, w którym agresja jest postrzegana pozytywnie.

— Kultura dostarcza im tysięcy sytuacji, myślę o filmach, o grach komputerowych, ale także o życiu codziennym. A zatem dostarcza im bardzo wielu sytuacji, w których agresywne zachowanie okazało się sposobem najlepszego poradzenia sobie, wygrania — mówi psycholog.

Jak dodaje Piotrowska, współcześnie nastąpił rozpad norm, które jeszcze niedawno obowiązywały nawet w środowiskach przestępczych.

— Dyshonorem jest zaatakować mniejszego od siebie, słabszego. Na filmiku widzimy, że chłopiec, który jest obiektem przemocy ze strony innych, jest wyraźnie od nich niższy. Myślę, że jest także mniejszy. Nastąpiło gdzieś zniknięcie, rozmycie takiej normy, która mówiła, że nie wolno w większej grupie atakować jednej osoby, bo wtedy nie honor jest wygrać — zaznacza.

Jak podsumowuje dr Piotrowska, dopóki nie zmieni się przekaz kultury masowej i zachowanie osób dorosłych, problem wciąż będzie obecny.

Sprawa pobicia w Legionowie jest prowadzona przez prokuraturę pod kierunkiem gróźb karalnych i spowodowania obrażeń ciała małoletniego.

Dwie z zatrzymanych osób mają 17 lat. Mogą w związku z tym odpowiedzieć karnie jak dorośli.

Siedmioro nastolatków zatrzymanych ws. pobicia w Legionowie

Siedem osób zatrzymanych w sprawie pobicia nastolatka w Legionowie. Do zdarzenia doszło 2 lipca. Filmik z tego zdarzenia trafił do sieci. Na nagraniu widać liczną grupę nastolatków - zarówno chłopców, jak i dziewcząt, którzy pastwią się nad rówieśnikiem. Chłopak na początku trzymany jest przez dwie dziewczyny, potem zostaje dotkliwie pobity przez większego od siebie chłopaka.

— Sprawa jest prowadzona pod kierunkiem gróźb karalnych i spowodowania obrażeń ciała małoletniego — mówi Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. — Ustalono grupę sprawców, łącznie zatrzymano siedem osób, w tym dwie osoby mają ukończone lat 17 i będą podlegały odpowiedzialności karnej jak dorośli. Pozostałe osoby z racji swojego wieku za swoje zachowanie będą odpowiadały przed sądem rodzinnym — tłumaczy.





Podstawą do zatrzymań był filmik, który pojawił się w internecie.

— Przed postawieniem zarzutów trzeba ustalić szczegóły - dodaje Woliński. - Aktualnie prowadzone są intensywne czynności, celem ustalenia istotnych okoliczności tego postępowania. Również zakresu osobowego sprawców tego zachowania — wyjaśnia.

Z kontekstu nagrania nie wynika, co doprowadziło do ataku. Nagranie jest jednak brutalne, co przyznają mieszkańcy Legionowa.

„W tym parku dostałem kopa w głowę”

Mnie to przeraża. Bardzo boję się tego, co będzie spotykało moje dziecko wśród rówieśników - usłyszał nasz reporter.

Mieszkańcy Legionowa wskazują, że nie jest to odosobniony przypadek. Nasz reporter rozmawiał z osobami, które same zostały zaatakowane lub zaczepiane przez takie grupy. Do niebezpiecznych sytuacji często ma dochodzić w Parku im. Jana Pawła II. To bardzo blisko samego centrum.

Właśnie w tym parku dostałem kopa w głowę — powiedział jeden ze spacerowiczów.

Mieszkańcy nie są w stanie wskazać, czy do ostatniego pobicia doszło także w tym miejscu. Na nagraniu zamieszczonym w sieci widać, że był to właśnie teren któregoś z parków lub lasku.

Do podobnej sytuacji doszło przed rokiem w Pruszkowie. Tam za pobicie rówieśnika zostało zatrzymanych 6 osób w wieku od 14 do 16 lat. W Ostrołęce natomiast - także przed rokiem - w analogicznej sprawie zatrzymano trzech trzynastolatków.

