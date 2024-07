Prokuratorskie śledztwo ws. śmierci Witolda Wójtowicza. Muzyk został pobity w centrum Warszawy Cyryl Skiba 04.07.2024 13:49 Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tragicznej śmierci wieloletniego pracownika domu kultury w warszawskim Rembertowie. Społecznik i muzyk został pobity przed Pałacem Kultury i Nauki w czasie wydawania posiłków bezdomnym. W sprawie zarzuty usłyszał już Sylwester A., trafił na trzy miesiące do aresztu.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tragicznej śmierci wieloletniego pracownika domu kultury w warszawskim Rembertowie. Witold Wójtowicz został brutalnie pobity wieczorem 27 czerwca przed Pałacem Kultury i Nauki w czasie wydawania posiłków bezdomnym. W sprawie zatrzymano Sylwestra A., który został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące i któremu grozi dożywocie.

- Sprawca i pokrzywdzony nie znali się wcześniej. W kolejce do posiłku utworzyła się znaczna kolejka. W pewnym momencie między sprawcą a pokrzywdzonym doszło do sprzeczki, której powodem było to, że pokrzywdzony zwrócił uwagę podejrzanemu, że ten wepchnął się przed niego do kolejki. Podejrzany zaatakował pokrzywdzonego, zadając mu kilkanaście ciosów w głowę - mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba.

Mężczyzna zmarł w szpitalu mimo udzielonej pomocy. Dokładną przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok.

