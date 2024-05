Ukradł pierścionki za 200 tysięcy złotych. Obywatel Gruzji w areszcie RDC 27.05.2024 16:59 Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali podejrzanego o kradzież rozbójniczą u jubilera. 46-letni obywatel Gruzji ukradł 5 pierścionków z diamentami o łącznej wartości sięgającej 200 000 złotych. Podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia.

46-letni obywatel Gruzji ukradł 5 pierścionków z diamentami (autor: KSP)

Warte 200 tys. zł pierścionki z diamentami zostały skradzione z witryny sklepu jubilerskiego przy ul. Pięknej w Warszawie.

Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji relacjonuje, że obcokrajowiec, udawał, że ogląda drogą biżuterię. Zaczekał, aż pracownica się odwróci.

— W obecności pracownicy oglądał biżuterię. Gdy kobieta odwróciła się od mężczyzny, ten samodzielnie otworzył witrynę z drogocennymi pierścionkami z diamentami. W pośpiechu schował do kieszeni kilka pudełek z biżuterią. Sprzedawczyni zauważyła to. Próbowała ująć sprawcę kradzieży, ale ten zaczął ją szarpać oraz popchnął, co spowodowało, że kobieta upadła na ziemię — relacjonuje Pacyniak.

W wyniku tego doznała niegroźnych obrażeń. Mężczyzna szybko wyszedł ze sklepu.

— Policjanci ustalili, że 46-latek dwa dni przed kradzieżą u jubilera przy ulicy Pięknej ukradł z salonu kosmetycznego przy ulicy Ordynackiej dwa telefony komórkowe o łącznej wartości ponad 3500 złotych — informuje Pacyniak.

46-letni obywatel Gruzji trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.

