Pastwili się nad rówieśnikiem, film wstawili do sieci. 17-latek zatrzymany ws. pobicia w Legionowie Adrian Pieczka 04.07.2024 10:53 Jedna osoba zatrzymana w sprawie pobicia nastolatka z podwarszawskiego Legionowa - dowiedziało się Radio dla Ciebie. To 17-latek, który wraz z innymi nastolatkami miał pastwić się nad rówieśnikiem. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się w sieci.

Policja (autor: Mazowiecka Policja)

17-latek zatrzymany w sprawie pobicia nastolatka w podwarszawskiego Legionowa. Wraz z innymi nastolatkami miał zaatakować rówieśnika, a później wrzucić film do sieci.

Na nagraniu widać liczną grupę nastolatków - zarówno chłopców, jak i dziewcząt, którzy pastwią się nad rówieśnikiem. Chłopak na początku trzymany jest przez dwie dziewczyny, potem zostaje dotkliwie pobity przez większego od siebie chłopaka. Z kontekstu nagrania nie wynika, co doprowadziło do ataku. Nagranie jest jednak brutalne, co przyznają mieszkańcy Legionowa.

Mnie to przeraża. Bardzo boję się tego, co będzie spotykało moje dziecko wśród rówieśników - usłyszał nasz reporter.



Sprawa została zgłoszona na policje. Sprawę nadzoruje prokuratura.

Do podobnej sytuacji doszło przed rokiem w Pruszkowie. Tam za pobicie rówieśnika zostało zatrzymanych 6 osób w wieku od 14 do 16 lat. W Ostrołęce natomiast - także przed rokiem - w analogicznej sprawie zatrzymano trzech trzynastolatków.

