Pobili nastolatka, filmik wstawili do sieci. Zarzuty dla dwóch 17-latków z Legionowa Cyryl Skiba 08.07.2024 12:18 Są zarzuty dla dwóch 17-latków podejrzanych o pobicie innego nastolatka w Legionowie. Będą odpowiadać za swoje czyny jak dorośli. Do zdarzenia doszło 2 lipca w lesie na oczach wielu świadków, a nagranie z brutalnego zachowania odbiło się w internecie szerokim echem. 15-letni chłopiec ma uszkodzoną szczękę i złamany nos.

Siedmioro nastolatków zatrzymanych ws. pobicia w Legionowie. Dwóm może grozić więzienie (autor: RDC)

Są zarzuty w sprawie pobicia nastolatka w Legionowie. Usłyszało je dwóch 17-latków. Chodzi o zdarzenie z 2 lipca, kiedy to w lesie na oczach wielu świadków pastwili się nad 15-letnim chłopakiem. Nagranie z zajścia pojawiło się w internecie, do sprawy zatrzymano siedem osób.

- 17-letni Dariusz B. dostał w piątek 5 lipca pięć zarzutów: pozbawienia wolności pokrzywdzonego, zmuszania go do określonego zachowania, kierowania wobec niego gróźb karalnych, naruszenia czynności narządów ciała pokrzywdzonego na czas poniżej dni siedmiu. Bartosz W. - również 17-latek - usłyszał dwa zarzuty: pozbawienia wolności pokrzywdzonego oraz zmuszania go do publicznego zachowania - mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Norbert Woliński.

Obaj nastolatkowie nie mają zasądzonych aresztów. O ewentualnej odpowiedzialności pięciu pozostałych osób nieletnich, które nie ukończyły jeszcze 17. roku życia, zadecyduje Sąd Rodzinny.

„W tym parku dostałem kopa w głowę”

Podstawą do zatrzymań był filmik, który pojawił się w internecie. Z kontekstu nagrania nie wynika, co doprowadziło do ataku. Nagranie jest jednak brutalne, co przyznają mieszkańcy Legionowa.

Mnie to przeraża. Bardzo boję się tego, co będzie spotykało moje dziecko wśród rówieśników - usłyszał nasz reporter.



Mieszkańcy Legionowa wskazują, że nie jest to odosobniony przypadek. Nasz reporter rozmawiał z osobami, które same zostały zaatakowane lub zaczepiane przez takie grupy. Do niebezpiecznych sytuacji często ma dochodzić w Parku im. Jana Pawła II. To bardzo blisko samego centrum.

Właśnie w tym parku dostałem kopa w głowę - powiedział jeden ze spacerowiczów.

Mieszkańcy nie są w stanie wskazać, czy do ostatniego pobicia doszło także w tym miejscu. Na nagraniu zamieszczonym w sieci widać, że był to właśnie teren któregoś z parków lub lasku.

Do podobnej sytuacji doszło przed rokiem w Pruszkowie. Tam za pobicie rówieśnika zostało zatrzymanych 6 osób w wieku od 14 do 16 lat. W Ostrołęce natomiast - także przed rokiem - w analogicznej sprawie zatrzymano trzech trzynastolatków.

