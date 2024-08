Polskie Radio RDC na IO w Paryżu. Dzień 15 [PODSUMOWANIE] Miłosz Kuter 09.08.2024 23:24 W Polskim Radiu RDC podsumowujemy piętnasty dzień igrzysk olimpijskich w Paryżu. Szczegóły przedstawił wysłannik Polskiego Radia RDC w stolicy Francji Miłosz Kuter.

Polskie Radio RDC na IO w Paryżu. Dzień 15 (autor: RDC)

Fantastyczny wyścig pobiegła Natalia Kaczmarek i zdobyła brąz w biegu na 400 metrów. Rekordzistka kraju dobiegła do mety z czasem 48,98. Wygrała Dominikanka, a na drugim miejscu przybiegła reprezentantka Bahrajnu.

Pochodząca z Mazowsza Dorota Borowska i Sylwia Szczerbińska ostatecznie znalazły się na piątym miejscu w finale kanadyjek na 500 metrów. Borowska weźmie jeszcze udział w zawodach indywidualnych

Inny kanadyjkarz Wiktor Głazunow — na dystansie 1000 metrów w finale był szósty.

Do decydującej fazy w pięcioboju zakwalifikował się natomiast pochodzący ze stolicy Polski Łukasz Gutkowski.

Niestety warszawianka Pia Skrzyszkowska w półfinale zajęła 9. miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki i odpadła z rywalizacji.

Igrzyska z RDC

„Igrzyska z RDC” to audycja Polskiego Radia RDC, w trakcie której na bieżąco informujemy o najważniejszych wydarzeniach z igrzysk olimpijskich w Paryżu, zdobytych medalach i sylwetkach naszych sportowców szczególnie tych reprezentujących Mazowsze.

Spotykamy się codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 16:30. Wszystko to okraszone ekskluzywnymi wywiadami ze sportowcami i sondami z kibicami, którzy pojechali do Paryża dopingować naszych reprezentantów.

Będziemy z Państwem do ostatniego dnia Igrzysk, które zakończą się 11 sierpnia!

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.