Polskie Radio RDC na IO w Paryżu. Dzień 12 [PODSUMOWANIE] Miłosz Kuter 06.08.2024 22:34

Polskie Radio RDC na IO w Paryżu. Dzień 12 (autor: RDC)

Polskie Radio RDC na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nasza redakcja ma specjalnego wysłannika w stolicy Francji, który przygotował podsumowanie dwunastego dnia igrzysk.

Anita Włodarczyk o włos od brązowego medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polka w konkursie rzutu młotem osiągnęła wynik 74,23 — do trzeciego miejsca zabrakło jej czterech centymetrów.

Alicja Konieczek zajęła 13. miejsce w biegu na 3000 m z przeszkodami. Polka z czasem 9.16,51 w eliminacjach pobiła rekord Polski ustanowiony 18 lat temu przez Wiolettę Frankiewicz.

Nasze kajakarki, Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol i Dominika Putto awansowały do finału na dystansie 500 metrów.

Sylwia Szczerbińska i reprezentantka Mazowsza Dorota Borowska awansowały do półfinału kanadyjek na dystansie 500 metrów.

Także Kajakarze Jakub Stepun i Przemysław Korsak zwyciężyli w biegu eliminacyjnym w konkurencji dwójek na 500 m i bezpośrednio awansowali do półfinału.

Niestety siatkarki nie zdołały powtórzyć sukcesu siatkarzy i przegrały z Amerykankami 3 do 0. Tym samym Biało-Czerwone zakończyły już zmagania na igrzyskach olimpijskich w stolicy Francji.

