30.03.2023 Ponad pół tysiąca mieszkań dla osób bez zdolności kredytowej – do 2031 roku w Ciechanowie oddanych będzie 540 mieszkań. To szansa dla tych, których nie stać na wzięcie kredytu. Lokale powstaną na Krubinie i przy ulicy Opinogórskiej.

Mieszkania w Ciechanowie dla osób bez zdolności kredyotwej (autor: SIM)

Ponad pół tysiąca mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Północnej Mazowsze ma powstać w Ciechanowie do 2031 roku.

Pierwsza łopata pod budowę dwóch bloków ma być wbita jeszcze w tym roku.

– Jako SIM otrzymaliśmy od miasta Ciechanów ponad sześć i pół hektara terenu na Krubinie. Planujemy wybudować tam osiedle składające się z czternastu bloków. W sumie będzie to około 460 mieszkań. Niedługo otrzymamy też działkę przy ulicy Opinogórskiej, gdzie wybudujemy dwa kolejne bloki – mówi prezes spółki SIM na północnym Mazowszu Roman Niesiobędzki.

Program skierowany jest do osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale posiadają zdolność czynszową.

– Kierujemy naszą ofertę dla tych, którzy wymagają takiego wsparcia i dostają szansę na to, by uzyskać to mieszkanie docelowo na własność. To jednocześnie program skierowany do małych i średnich gmin – wyjaśnia prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban.

SIM Północne Mazowsze działa od grudnia 2021 roku. W programie uczestniczy już 12 gmin i miast.

