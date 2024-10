Inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców. W Ciechanowie powstanie kryte lodowisko Alicja Śmiecińska 05.10.2024 12:44 W Ciechanowie powstanie zadaszone lodowisko. Poza sezonem hala będzie wykorzystywana do innych celów sportowych, np. do jazdy na rolkach. Na realizację inwestycji prawie 3 mln zł dofinansowania przyznało Ministerstwo Sportu i Turystyki. To około połowy kosztów.

W Ciechanowie powstanie kryte lodowisko (autor: pexels)

W Ciechanowie powstanie pierwsze w historii kryte lodowisko. Będzie zlokalizowane na terenie funkcjonującego już od lat kompleksu sportowego przy ul. 3 Maja.

„Blisko 3 mln zł dofinansowania na realizację inwestycji przyznało Ministerstwo Sportu i Turystyki” - zaznaczył Urząd Miasta. Jak poinformował, to około połowy kosztów całego przedsięwzięcia.

— Budowa zadaszonego lodowiska przez wiele lat była wyczekiwana przez naszych mieszkańców. Teraz mogę ogłosić, że jesteśmy gotowi do realizacji inwestycji w budowę krytego lodowiska. Ostatnim krokiem do celu było pozyskanie środków zewnętrznych, które otrzymaliśmy od Ministerstwa Sportu — powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Jak będzie wyglądało lodowisko?

W krytej hali lodowiska o wymiarach około 55 x 25 metrów i wysokości ponad 9 metrów znajdować będzie się tafla 20 x 45 metrów wykonana w konstrukcji płyty betonowej mroźniczej. Technologia mrożenia lodowiska pozwoli na korzystanie z obiektu przy temperaturze otoczenia do plus 15 st. C. Z kolei w okresie letnim zastosowane rozwiązania umożliwią zmianę przeznaczenia obiektu na inne cele sportowo-rekreacyjne, np. do jazdy na rolkach czy wrotkach.

Wewnątrz hali, jak wyjaśnił ciechanowski samorząd, poza taflą lodowiska, powstaną m.in. pomieszczenie socjalne, kasy, miejsce na wypożyczalnię i ostrzenie łyżew, szatnie oraz przebieralnie i sanitariaty oraz zaplecze techniczne. Obiekt będzie wyposażony w suszarkę automatyczną z możliwością suszenia łyżew i regał na minimum 280 par tego typu obuwia sportowego. Teren wokół hali zostanie oświetlony i zagospodarowany.

Na razie nie został jeszcze określony termin budowy zadaszonego lodowiska. — Wiemy, że mamy już pieniądze na ten cel. Inwestycja będzie realizowana na pewno bardzo szybko — powiedziała rzeczniczka ciechanowskiego Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska.

