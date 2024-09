Składają budynek dawnej Kolei Nadwiślańskiej jak klocki LEGO

W Ciechanowie trwa składanie budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej. Obiekt jest odtwarzany pod nadzorem konserwatora przy ulicy Fabrycznej. Drewniane elementy: podłogi, ściany i dach przyjechały do miasta po rekonstrukcji. — Mieszkańcy będą mogli wspominać to, co dawniej było, co widzieli. Budynek na pewno wart jest przeniesienia w to miejsce — powiedział jeden z mieszkańców.