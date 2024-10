Prezydent Ciechanowa o budowie obwodnicy: otworzy nowe tereny na inwestycje Adam Abramiuk 03.10.2024 19:11 Budowa obwodnicy otworzy nowe tereny na inwestycje — mówił w Polskim Radiu RDC Krzysztof Kosiński. Prezydent Ciechanowa w „Polityce w Południe” podkreślał zalety projektu. Wczoraj rozpoczęła się budowa ponad czterokilometrowego odcinka, przedłużenia al. Unii Europejskiej.

Krzysztof Kosiński (autor: RDC)

Ruszyła budowa nowego odcinka wschodniej obwodnicy Ciechanowa. Inwestycja, która umożliwi dalsze wyprowadzanie ruchu samochodowego z centrum miasta, ma potrwać do września 2026 r.

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, który był gościem audycji „Polityka w Południe”, podkreślał zalety projektu. Jak wskazał, wyprowadzenie tranzytu z centrum sprawi, że miasto i przedsiębiorcy tylko zyskają.

— Będzie ewidentnie korzystne dla mieszkańców centrum, ale też budowa tej drogi otworzy tereny nowe na inwestycje prywatne, budowlane. Mogą tam powstawać obiekty handlowo-usługowe, mogą powstawać też budynki wielorodzinne — powiedział.

Inwestycja jest warta 62 mln zł. Za całość odpowiada samorząd Ciechanowa.

Budowa nowego odcinka wschodniej obwodnicy Ciechanowa

Aleja Unii Europejskiej zostanie przedłużona od skrzyżowania przy centrum handlowym w pobliskim Władysławowie w kierunku północnym do ulic: Przasnyskiej i Gruduskiej.

„Inwestycja umożliwi dalsze wyprowadzanie ruchu samochodowego z centrum — podkreślił ciechanowski samorząd.

Jak wyjaśnił Urząd Miasta, ze względu na zakres inwestycji obejmujący budowę liczącego ponad 4 km odcinka drogi dla zapewnienia sprawnej komunikacji prace będą prowadzone etapami. Wykonawcą jest spółka Strabag.

Co zostanie wykonane w Ciechanowie?

W ramach inwestycji powstaną chodniki oraz trasa dla rowerzystów, która umożliwi przejazd od Ronda Solidarności aż do północnych granic Ciechanowa. Droga rowerowa — jak zapowiedziano w informacji — zostanie ponadto skomunikowana z istniejącą już ścieżką na ul. Kąckiej, skąd jednośladem można dojechać do pętli miejskiej, bezpośrednio w kierunku centrum miasta lub do Opinogóry.

Na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 60 wybudowane zostanie rondo. Z kolei w pobliżu ogrodów działkowych powstanie 166 nowych miejsc parkingowych dla osób, które wolny czas spędzają na terenach rekreacyjnych.

„Przewidywany termin zakończenia zadania to wrzesień 2026 r.” — zapowiedział ciechanowski samorząd. Podał przy tym, że łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 62,3 mln zł.

„Największa drogowa inwestycja”

To największa drogowa inwestycja tej kadencji naszego miejskiego samorządu. Obecnie oczekujemy na rozpatrzenie dwóch wniosków o dofinansowanie unijne, które pozwoli nam pokryć koszty już rozpoczętego zadania"— powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, cytowany w komunikacie Urzędu Miasta.

Podkreślił, że korzyści z przedłużenia Alei Unii Europejskiej do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej „będą wielowymiarowe”, gdyż poza „uspokojeniem ruchu samochodów” w centrum Ciechanowa oraz nowej trasy rekreacyjnej dla rowerzystów, przedsięwzięcie pozwoli na „otwarcie nowych terenów na prywatne inwestycje budowlane”.

Jak przypomniał Urząd Miasta, istniejący odcinek Alei Unii Europejskiej został wybudowany przy udziale środków unijnych i oddany do użytku w połowie 2019 r.

