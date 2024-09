Kurniki w gminie Ojrzeń jednak powstaną? Mieszkańcy: protestujemy od 10 lat Alicja Śmiecińska 06.09.2024 17:29 Gmina Ojrzeń wszczęła postępowanie w sprawie budowy kurników. Mieszkańcy nie raz protestowali w tej sprawie - teraz temat powrócił. W Halininie ma powstać 16 kurników. Do gminy wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Mieszkańcy znowu mówią stanowcze „nie”.

To tu miałyby powstać sporne kurniki (autor: RDC)

Po prawie 10 latach wraca temat kurników w gminie Ojrzeń - w miejscowości Halinin ma ich powstać 16. Do gminy wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Inwestycji stanowczo sprzeciwiają się mieszkańcy.

9,5 roku chodziłam po sądach po to, żeby nie dopuścić do tej inwestycji - usłyszała nasza reporterka.



To ten sam inwestor ,który pierwszą próbę podjął około 10 lat temu - mówi wójt gminy Ojrzeń Artur Delura.

- Inwestor złożył ponownie dokumenty. Procedura ruszyła, 16 kurników powstanie na działce 10-hektarowej. Jak otrzymamy opinie poszczególnych instytucji, oczywiście zrobię spotkanie, porozmawiamy z mieszkańcami, ile osób jest za, ile przeciw, jakie argumenty przedstawią. Na pewno jest to przedstawiane, że taki jest niemiły zapach tych kurników, większy ruch samochodowy - tłumaczy.

Teraz gmina czeka na opinie Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Ciechanowie, RDOŚ i Wód Polskich. Na terenie gminy Ojrzeń kurniki są już w Kownatach Borowych, Grabówcu i w Skarżynku.

Czytaj też: Poziom wody w Wiśle coraz niższy. W weekend może paść nowy rekord